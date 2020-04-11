Эрдоган поблагодарил религиозные меньшинства за поддержку в борьбе с пандемией

Президент созвонился с главным раввином турецкой еврейской общины Исаком Халева, с греческим православным патриархом Варфоломеем, с главой сирийской церкви Стамбула и Анкары митрополитом Юсуфом Четином, с патриархом Армянской апостольской церкви Сааком Машаляном и с со-президентом Турецкой еврейской общины Эролом Коэном, чтобы выразить благодарность за их вклад в «Кампанию национальной солидарности». Об этом пишет телеграм-канал «Повестка дня Турции».

В совокупности организации религиозных меньшинств Турции собрали около 250 тыс. долларов, 177 тыс. из которых были выделены Турецкой еврейской общиной, отмечает автор.