Представитель Надежды Бабкиной рассказал об изменениях в ее состоянии

В начале апреля Надежду Бабкину госпитализировали с подозрением на коронавирус. Позже пресс-атташе театра «Русская песня», в котором певица является руководителем, опроверг догадки. По его словам, тест на COVID-19 оказался отрицательным.Состояние здоровья Бабкиной на сегодня, 11.04.2020Тем не менее Надежду Бабкину поместили в инфекционный бокс с двусторонней пневмонией. Сообщалось, что артистку пришлось ввести в искусственную кому. Но теперь состояние артистки улучшается. «Динамика положительная, дай бог, все будет хорошо», — поведал исполнительный директор театра «Русская песня» Антон Собянин, слова которого приводит РИА Новости.

Надежда Бабкина находится в частной клинике. Артистке пришлось внести аванс в размере 300 тысяч рублей, чтобы ее туда положили. Также певица платит 25 тысяч рублей за сутки лечения в больнице.Что случилось с Надеждой БабкинойСтоит отметить, что Надежда Бабкина почувствовала себя плохо 1 апреля, после чего обратилась за помощью к медикам. Артистку госпитализировали. В медицинском учреждении она сдала тест на коронавирус. Он показал отрицательный результат. Позже появились новости о том, что Надежду Бабкину перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Актер Евгений Герасимов эту информацию подтвердил, но призвал не волноваться, поскольку это «технические вещи», которые позволяют стабилизировать состояние.