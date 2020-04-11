Каждые 20 лет: Билл Гейтс дал неутешительный прогноз о пандемиях

По мнению Билла Гейтса, сооснователя Microsoft, настоящая вспышка вируса является не уникальной. Подобное будет случаться примерно каждые 20 лет, поэтому сейчас правительству надо извлечь правильные уроки и создать необходимые резервные фонды, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Коронавирус стал самым серьезным событием в жизни общества. Билл Гейтс опасается, что пандемия приведет к ещё большему социальному расслоению, поскольку дети из малоимущих семей не имеют возможности заниматься онлайн. Регулярно возникающие вспышки будут являться платой за мобильность и размытие границ между государствами. Экономика была бы не в таком плачевном состоянии, если бы мировые лидеры были подготовлены к пандемии. Однако у всех это первый опыт, поэтому и уходят триллионы долларов на борьбу с вирусом.Страны вернутся к нормальной жизни не раньше 2021 года, уверен Билл Гейтс. Учеба возобновится примерно в сентябре, карантинные меры будут полностью сняты только после массовой вакцинации. До этого времени лучше воздержаться от любых контактов с посторонними людьми.