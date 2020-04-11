Прожить до ста лет: названы секреты долголетия из Древнего Китая

Чтобы прожить отведенные судьбой годы, необходимо укрепить организм, защитить его от болезней и замедлить процесс старения. Для этого люди в древности следовали законам инь и ян: ограничивали себя в еде, жили скромно и поступали обдуманно, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В душах людей царила гармония, поэтому они легко дожимали до сотни лет. В каноне Конфуция «Шу цзин» речь идет о 5 факторах счастья: долголетии, процветании, здоровье тела, спокойствии духа, добродетельности и спокойной смерти. Для достижения долголетия нужно оградиться от тревог, работу обязательно чередовать с отдыхом, иметь спокойное состояние души. Именно эти указания приводятся в «Трактате Желтого императора о внутреннем». Традиционные врачи советуют следующее. Не участвуйте в мероприятиях, истощающих физически и морально.

Отбросьте все мысли о промахах и успехах, об утратах и приобретениях.

Отдавайте предпочтение мягкой еде и теплой воде. Избегайте ветра, мороза, жары и повышенной влажности.

Не просыпайтесь слишком рано, например, до восхода и не ложитесь поздно. Эти советы достаточно простые, чтобы соблюдать их на постоянной основе.