Неандертальцы умели шить одежду: ученые нашли нить возрастом 50 тысяч лет

В некоторой пещере на юго-востоке Франции ученые занимались раскопками, как вдруг в руки попался камень с приклеенной к нему нитью. Как выяснилось позже, материал был создан 50 тысячелетий лет назад, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Находка может являться доказательством того, что неандертальцы обладали навыками пошива одежды. Они умели скручивать волокна, делая из них шнуры, нити, верёвки. Скручивание волокон – это основополагающий навык, который и позволил создавать одежду, сумки и рыбацкие сети, отметил Брюс Харди, специалист из Кеньон-колледж в Гамбье. Камень заостренной формы был найден под трехметровым слоем породы. Длина прикрепленной нити составила всего лишь 6 мм, однако этого было достаточно для её анализа. Нить, в добавок ко всему, оказалась трехслойной.До этого открытия возраст самой старой нити составлял 19 тысяч лет. Её нашли археологи в Израиле, материал был создан уже современным человеком. Может быть, именно неандертальцы научили всех шитью.