Стало известно, за что Павел Прилучный избил Агату Муцениеце

Жорин рассказал, как Муцениеце вести себя после побоев, а Самбурская обвинила актрису в пиаре на избиении.

Скандальный блогер Лена Миро рассказала настоящие причины, по которым Павел Прилучный избивает свою 31-летнюю жену Агату Муцениеце.

Публицистка не сомневается, что виной всему — установки в голове. Якобы Агата является одной из тех женщин, которые построили свою жизнь вокруг семьи и мужа, хотя ей следовало развивать собственное дело, и тогда Павел Прилучный якобы не смел бы поднять на нее руку.

"Любая баба, выстроившая жизнь не вокруг иецхэзжн дела, которым горит душа, а вокруг мужской пиписьки и её производных — это баба, которую можно бить. И тут только мужчина в силу своих принципов решает: бить или не бить", — делится "жизненной мудростью" блогер.

Она характеризует Муцениеце как "терпилу" с жалким и заплаканным лицом, которую бьет муж из-за жизненных установок.

"Ни при каких обстоятельствах не отказывайтесь от своего дела ради мужчины, даже в тот момент, когда хочется весь мир послать к чёрту и только и делать, что сосать его член. Это пройдёт, а дело останется. Жить, не имея любимого дела, занимаясь которым забываешь обо всём — это и не жить вовсе. Это быть писей, в которую тыкают членом и из которой вытаскивают детей", — констатирует Миро в "ЖЖ".

С обвинениями в адрес Муцениеце выступила также 33-летняя Настасья Самбурская. Она обвинила коллегу по цеху в пиаре на теме избиения.

"Как же вы задолбали пиариться на личных отношениях, и каждый пердеж выносить на публику! Разводись и иди работать, а то у всех разведенок под одно заточка: вынести на всеобщее обозрение свои страдания и рекламу потом подороже продавать. Что же я, дура, не рассказала „страшные“ подробности своего развода. Сейчас бы в топе была. За ангела замуж выходила, а тут неожиданность?" — возмущается звезда "Универа".

Аналогичной позиции придерживается бывший солист группы "Челси" Роман Архипов. Он уверен, что в случае проблем нужно обращаться в полицию, а не выносить сор из избы.

На этом фоне известный правозащитник Сергей Жорин дал совет Агате Муцениеце, пострадавшей от домашнего насилия. Он уверен, что сначала ей необходимо оценить ситуацию и понять, может ли Павел Прилучный снова распустить руки. Если это вероятно, то артистке необходимо как можно скорее уехать от супруга.

"Прежде всего, нужно адекватно и объективно оценить ситуацию. Если действительно супруг представляет опасность физическую как для Агаты, так и для детей, то необходимо, конечно, уехать. Дальше нужно успокоиться, остыть и понять, какая задача стоит", — сказал адвокат.

Он отметил, что если противоречия между супругами носят серьезный и неустранимый характер, то развод является единственным выходом.

"Самый лучший вариант — договориться полюбовно. Тогда, может быть, кроме как расторжение брака, в суде и нечего будет рассматривать. Потому что вопрос о разделе имущества и содержания детей можно решить, подписав соглашение и заверив его нотариально. Очень важно при этом не дать своему окружению, близкому в первую очередь, способствовать эскалации конфликта", — сказал юрист.

Он отметил, что близкие могут подталкивать к лишению отца родительских прав, но Жорин призвал, несмотря на это, отнестись к ситуации с пониманием.

"Я считаю, что это неправильно, потому что в жизни каждого человека бывают разные моменты. Всегда можно через какой-то период стабилизироваться, а детям обязательно необходимы и папа, и мама. Поэтому важно сейчас принять обдуманное решение и не дать возможности разжигать всю эту ситуацию", — цитирует Жорина "Пятый канал".