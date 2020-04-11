Как из Бухенвальда: жутко исхудавшая на карантине Заворотнюк шокировала анорексичным видом (ФОТО)

Пользователи Сети обсуждают внешний вид Анны Заворотнюк, серьезно сбросившей вес.

Дочь тяжелобольной артистки и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна шокировала поклонников своей внешностью.

В своем Instagram девушка опубликовала снимок, на котором она позирует в коротком спортивном топе и леггинсах сидя на подоконнике загородного дома. При этом судя по снимку девушка выглядит откровенно исхудавшей.

В собственных рассуждениях к фотографии дочь Заворотнюк решила поговорить с подписчиками о питании и спорте. При иецхэзжн этом она сразу попросила злопыхателей не говорить ей про худобу, так как ей очень комфортно в этом весе.

"Мне очень повезло с генами и признаюсь вам честно, физической нагрузкой я себя не сильно нагружаю. Я стараюсь есть сбалансированную домашнюю пищу, 3-4 раза в день и не ем после 19:00", — делится она.

Однако Анна любит сладкое и не может от него отказаться, поэтому старается есть такую пищу утром, хотя это "далеко не всегда получается".

"Так же я пью огромное количество воды, в день могу выпить около 4 литров. И делаю это даже не потому что это полезно, а так требует мой организм", — отмечает она.

К тому же девушка любит ходить пешком и плавать, что является своеобразной медитацией для нее.

"Помогает очистить голову от дурных мыслей и поддерживать тонус в мышцах", — отмечает она.

"Что касается занятий в зале, свой последний год проживания в Нью Йорке, я почти каждый день тренировалась. Бегала, занималась на эллипсе, делала разные упражнения на различных тренажёрах. Но после переезда обратно, никак не могу найти мотивацию снова начать ходить в зал", — заявила она.

Несмотря на предупреждение поклонников, многие решили все же указать Анне Заворотнюк на ее пугающую худобу.

"Худая как я не знаю", "Комфортно ей. В обмороки падать с такой кожей и костями", "Ужасно худая, анорексичка" "Кожа да кости", "Как из Бухенвальда", — пишут злопыхатели.

Однако некторые поддержали девушку.

"Анечка, вы очень красивая, молодая девушка!!!!! Не слушайте никого, кроме своих родных и близких, они и только они вам скажут правду. Вы в норме. У вас все красиво, и лицо и душа и тело. Оставайтесь всегда такой обоятельной и очаровательной!!!" — подчеркивают пользователи.

Ранее TopNews писал о том, что заболевшая раком Заворотнюк впервые ответила подписчикам.