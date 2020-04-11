Шаробол: выпуск Что? Где? Когда? от Comedy Club на удаленке взорвал Сеть (ВИДЕО)

Пользователи обсуждают миниатюру с участием Гарика Харламова и других звезд шоу.

Резиденты Comedy Club порадовали своих поклонников новой миниатюрой, снятой в рамках выпуска "Карантин-style".

Сюжет сценки разворачивается вокруг игры знатоков интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?", вынужденных из-за самоизоляции выходить в эфир из своих квартир и домов с помощью веб-камер.

Роль ведущего программы Бориса Крюка исполняет Гарик Харламов. По традиции шоу "Первого канала", ведущий клуба не появляется в кадре — слышен лишь его голос.

"Внимание, вопрос. При его использовании, как правило, один погружается иецхэзжн полностью, а еще два — более, чем на половину. Назовите его тремя словами", — говорит Гарик, в точности копируя интонацию Крюка.

К слову, все звуковые сигналы "Что? Где? Когда?", включая мелодии между вопросами, Харламов также озвучивает своим голосом, что создает дополнительный комичный эффект сценке.

После звука "пиииииип!", знатоки начинают совещаться, выкрикивая предположения каждый в своей манере и активно жестикулируя. При этом Тимур Батрутдинов играет роль одного из членов интеллектуального клуба, который вообще мало что понимает. В конце совещания один из юмористов продолжает высказывать догадки.

"Не помню, как называется… Шаробол…" — с досадой говорит он.

В итоге честь озвучить ответ выпадает "господину Пыльцу", роль которого исполняет Андрей Скороход.

Из-за помех связи Харламов не понимает ответа участника и озвучивает правильный — шар для боулинга, и уже после этого из уст Скорохода звучит та же самая фраза из трех слов, однако ответ уже не засчитывается.

"Крюк" объявляет второй раунд и стучит в кастрюлю, вместо гонга, за что получает нагоняй от жены.

Пока "крутится волчок", Харламов, напевая мелодию этого действа, интересуется у "господина Однорукова", был ли тот в Милане. Получив утвердительный ответ, на знатока нападает человек в защитнмо костюме и противогазе и уводит его из кадра.

"Ну, что ж. С этого надо было начинать", — констатирует Харламов и продолжает раунд.

Подписчики пришли в восторг от задумки артистов.

"Ору!", "Это лучшее, что я видел в карантине!", "Харламов талантище. Нет. ТАЛАНТИЩЕ!!!", "Почему не Асмус ругает Бориса за гонг?", "Ахахаха! Как вы до такого додумались!" — пишут фолловеры.

Ранее TopNews писал о том. что Харламов показал зад Яне Кошкиной.