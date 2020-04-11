Теперь я видел все: Вера Брежнева показала шестой палец на ноге (ФОТО)

Певицу, переборщившую с фотошопом, подняли на смех в Сети.

Певица Вера Брежнева настолько переусердствовала с фотошопом в желании быть неотразимой что «отрастила» шестой палец.

На последних снимках, сделанных для российской версии журнала Cosmopolitan, у экс-солистки «ВИА Гра» явно виден лишний палец на ноге.

Подписчики Брежневой не оставили забавный ляп без внимания.

"Немного красоты из мартовского Сosmopolitan. Снимали ещё в декабре. Кто читал? Какое фото больше всего понравилось?" — обратилась к поклонникам Вера.

Однако фанаты ни один из снимков не оценили положительно, забросав Брежневу ехидными комментариями.

"Только гляньте, шестой палец на ноге вырос", "Шестипалая Брежнева… теперь я видел все", "Наглядная иллюстрация того, что будет, если переборщишь фоторедакторами", "Какая же стыдобища", — не стесняются в выражениях пользователи Сети.

Сказать по правде вряд ли певица сама обрабатывает свои фото, так что в данном случае речь идет о серьезной ошибке ретушера.

Напомним, что в подобный скандал не так давно угодила также Светлана Лобода.

"Вера Брежнева чуть-чуть переборщила с количеством пальцев на ногах. Похожие чудеса фотошопа мы уже как-то раз видели на обложке сингла Светланы Лободы. Вот что может случиться, если заказывать обработку фотографий у одного и того же ретушера", — указывают авторы Telegram-канала Dark Cosmo.