Матвиенко допустила изменение законов с учетом уроков форс-мажора Covid-19

Совет Федерации создаст рабочую группу по совершенствованию законодательства в условиях пандемии коронавируса, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, пишут «Известия».

Визит Валентины Матвиенко в Барнаул. 27 июня 2013 года.

Анна Зайкова

Сенаторы, по словам Матвиенко, должны будут провести ревизию законов «с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях и подготовит предложения по его совершенствованию».

«Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, удаленку, цифровизацию общения с государством и так далее», — заявила Матвиенко.

Некоторые сферы требуют серьезных законодательных изменений, пишет bfm.ru. Так, по словам Матвиенко, необходимо оформить правовой статус дистанционного образования.

«Пандемия коронавируса дала импульс движению к формированию системы школьного и вузовского образования, органично сочетающего как традиционные, так и дистанционные, цифровые технологии обучения. Будущее именно за такой системой. А она требует более точного правового, законодательного оформления уже в ближайшее время», — цитирует РИА Новости блог Матвиенко.

Нынешняя ситуация в стране стала проверкой и для отечественной модели федерализма, считает Матвиенко.

Матвиенко уверена — сработала схема, в которой ключевые решения принимает президент и правительство, а региональная власть обладает самостоятельностью в выполнении задач.

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