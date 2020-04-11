Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным. Первые снимки интерьера будущего паркетника опубликовал журнал Autocar India.

Судя по красной прострочке и вышивке на спинке передних сидений, фотошпионам попалась топовая версия GT Line. По этой же причине кресла имеют развитую боковую поддержку и рельефную вставку посередине. Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма перекочевал с концепта, а торпедо выполнено в том же стиле, что и в новом KIA Sorento.



Интерьер KIA Sonet. Фото www.autocarindia.com



Интерьер KIA Sonet. Фото www.autocarindia.com

Платформу, основные узлы и агрегаты новинка разделит с Hyundai Venue, поэтому между собой эти конкуренты будут отличаться только дизайном и оснащением. Кроме того, Sonet будет более «агрессивным» внешне, а также получит недоступные для Venue панорамную крышу и мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

По габаритам Sonet станет самым компактным SUV в линейке KIA. Длина паркетника точно не превысит «налоговыгодных» для Индии 4 метров, а колесная база – 2,5 метров, что фактически сделает его прямым конкурентом не только для Venue, но и для хорошо известной в России Suzuki Vitara.



KIA Sonet Concept. Фото KIA



KIA Sonet Concept. Фото KIA



KIA Sonet Concept. Фото KIA

Как сообщают «Автоновости дня», на рынке самый маленький кроссовер KIA предложат минимум с тремя двигателями: 1,2-литровым атмосферным, 1,0-литровым турбированным и 1,5-литровым дизелем. Базовый «атмосферник» наверняка подружат с пятиступенчатой «механикой», а турбомотор и дизель – с шестиступенчатой «механикой» и семискоростным «роботом» DCT.

Цены на KIA Sonet в Индии объявят ближе к старту продаж, но, как предполагают местные СМИ, в самой доступной версии его оценят минимум в 700 000 рупий или 745 000 рублей. Топовый вариант, соответственно, обойдется в 1 200 000 рупий или 1 280 000 рублей по текущему курсу.