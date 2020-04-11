Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet

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mavit
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Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, скоро станет серийным. Первые снимки интерьера будущего паркетника опубликовал журнал Autocar India.

Судя по красной прострочке и вышивке на спинке передних сидений, фотошпионам попалась топовая версия GT Line. По этой же причине кресла имеют развитую боковую поддержку и рельефную вставку посередине. Мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 10,25 дюйма перекочевал с концепта, а торпедо выполнено в том же стиле, что и в новом KIA Sorento.

Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
Интерьер KIA Sonet. Фото www.autocarindia.com

Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
Интерьер KIA Sonet. Фото www.autocarindia.com

Платформу, основные узлы и агрегаты новинка разделит с Hyundai Venue, поэтому между собой эти конкуренты будут отличаться только дизайном и оснащением. Кроме того, Sonet будет более «агрессивным» внешне, а также получит недоступные для Venue панорамную крышу и мультимедийный комплекс с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем.

По габаритам Sonet станет самым компактным SUV в линейке KIA. Длина паркетника точно не превысит «налоговыгодных» для Индии 4 метров, а колесная база – 2,5 метров, что фактически сделает его прямым конкурентом не только для Venue, но и для хорошо известной в России Suzuki Vitara.

Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
KIA Sonet Concept. Фото KIA

Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
KIA Sonet Concept. Фото KIA

Появились первые фото салона кроссовера Kia Sonet
KIA Sonet Concept. Фото KIA

Как сообщают «Автоновости дня», на рынке самый маленький кроссовер KIA предложат минимум с тремя двигателями: 1,2-литровым атмосферным, 1,0-литровым турбированным и 1,5-литровым дизелем. Базовый «атмосферник» наверняка подружат с пятиступенчатой «механикой», а турбомотор и дизель – с шестиступенчатой «механикой» и семискоростным «роботом» DCT.

Цены на KIA Sonet в Индии объявят ближе к старту продаж, но, как предполагают местные СМИ, в самой доступной версии его оценят минимум в 700 000 рупий или 745 000 рублей. Топовый вариант, соответственно, обойдется в 1 200 000 рупий или 1 280 000 рублей по текущему курсу.