Volkswagen Polo стал самым популярным авто Москвы и Санкт-Петербурга

Седан Volkswagen Polo стал самым продаваемым автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга по итогам марта. К такому выводу по итогам собственного исследования пришли эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ».

В Москве эта модель нашла за первый месяц весны 1527 покупателей. Занимающий второе место KIA Rio выбрали 1106 москвичей, а идущий третьим Nissan Qashqai разошелся тиражом в 1082 экземпляра. Замкнули столичную пятерку лидеров два кроссовера – Hyundai Creta и Volkswagen Tiguan, реализованные в количестве 1030 и 816 единиц соответственно.

В Санкт-Петербурге продажи поскромнее: своих хозяев нашли 535 седанов Polo. Кроссовер Hyundai Creta предпочли 469 петербуржцев, а Volkswagen Tiguan – 417. Совсем немного до «тройки» не хватило KIA Rio с 416 проданными экземплярами, а пятую строчку петербуржского рейтинга разделили японские кроссоверы Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4, нашедшие в марте по 290 покупателей.