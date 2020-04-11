Коронавирус сегодня: все, что нужно знать, чтобы не заболеть коронавирусом. Информация, советы, вопросы и ответы

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Коронавирус сегодня: все, что нужно знать, чтобы не заболеть коронавирусом. Информация, советы, вопросы и ответы

Сейчас появляется все больше информации о новом коронавирусе, появившемся в городе Ухане, Китай. Поскольку коронавирус распространяется и обнаруживается в других странах, следует ли всем нам беспокоиться? Читайте в статье, что представляет собой новый китайский вирус и стоит ли вам волноваться?

Что такое коронавирус?

Коронавирус 2019-nCoV  относится к типу коронавирусов, провоцирующих у инфицированных людей развитие пневмонии. Коронавирусы известны с 1960-х годов. Их название обусловлено выступающей коронаобразной белковой структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека серьезной угрозы.

Новый коронавирус 2019-nCoV  является разновидностью вируса SARS, приведшего к смерти 1000 человек из-за развившейся в результате заражения атипичной пневмонии. Симптомы китайского коронавируса 2019-nCoV  напоминают грипп или простуду – общее недомогание, кашель, повышение температуры. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.

Источник заболевания впервые был выявлен ​​на рынке Хуанань в Ухане, Китай, где продавался живой скот и морепродукты. Новый китайский вирус был впервые зафиксирован в декабре 2019 года. Ученые доказали, что вирус может передаваться от человека человеку, а не только от животных. Эксперты обеспокоены тем, что вирус возможно будет распространяться дальше и быстрее.

Поскольку вирус является новым, еще не существует вакцина для защиты от него.

Сколько людей заболело?

Обновлено 03.03.2020.

  •  По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,4 тыс. человек. На КНР, где и началась вспышка инфекции, приходится 80026 случаев заболевания, а число умерших от болезни в Китае возросло до 2912. При этом более 44,4 тыс. человек выздоровели.
  • За пределами материкового Китая число зараженных достигло 8410, увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.
  •  Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 — в Италии, 20 — в Южной Корее, 12 — на территории Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), двое человек в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.
  •  Больше всего больных — 3736 — выявлено в Южной Корее, 1694 — в Италии, 978 — в Иране, на территории Японии — 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
  •  Французский Лувр временно закрыли из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщается на странице музея в Twitter. Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой распространения заболевания, сообщает пресс-служба. Все посетители, которые заранее приобрели билеты, могут вернуть деньги.
  • Первый больной новым коронавирусом обнаружился в Тасмании — это гражданин Ирана, прилетевший в город Лонсестон с пересадкой в Мельбурне.

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  •  В Инфекционной больнице № 1 в Москве лежит пациент с подозрением на коронавирус, однако диагноз пока не подтвержден. Это мужчина прилетевший недавно из Милана и ощутивший недомогание. «В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
  •  Однако, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов.
  • По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.

Позитивный эффект

— Спутниковые снимки показывают, что уровень загрязнения воздуха в Китае заметно сократился, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные НАСА. Как отмечают в управлении, как минимум частично это объясняется падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих

Симптомы и последствия заражения коронавирусом 2019-nCoV 

Коронавирус 2019-nCoV  может вызывать как легкую простуду, так и тяжелые респираторные заболевания, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и Тяжелый острый респираторный синдром.

Общие симптомы, которые вызывает коронавирусная инфекция:

  • Респираторные (дыхательные) симптомы – одышку и затрудненное дыхание.
  • Лихорадку (высокая температура).
  • Кашель .

В тяжелых случаях коронавирус 2019-nCoV может вызвать:

  • Пневмонию .
  • Почечную недостаточность
  • Смерть.

У зараженных новым китайским вирусом сначала появились высокая температура, кашель, затрудненной дыхание, а позже развилась пневмония. Поскольку это вирус, антибиотики бесполезны при лечении инфекции. Можно использовать противовирусные препараты, но они будут только уменьшать симптомы, а не лечить их.

Коронавирус 2019-nCoV  тесно связан с коронавирусом, вызвавшим атипичную пневмонию

С 2004 года не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим коронавирусом . (Тяжелый острый респираторный синдром). В то же время симптомы двух коронавирусов схожи:

  • Симптомы гриппа
  • Высокая температура (лихорадка) или чувство холода (озноб)
  • Чувство усталости .
  • Потеря аппетита
  • Боль в мышцах
  • Общее плохое самочувствие
  • Иногда диарея

Могу ли я заболеть коронавирусом?

Новый коронавирус поражает дыхательные пути, вызывая симптомы похожие на грипп и проблемы с дыханием. У некоторых инфицированных людей заболевания проходит очень легко и неотличимо от простуды. Однако у других развились серьезные осложнения, такие как пневмония.

Обратите внимание, есть ли у вас подобные симптомы:

  • Высокая температура
  • Сухой кашель.
  • Затрудненное дыхание .
  • Тяжелая острая респираторная инфекция (включая одышку, сухой кашель или боль в горле ).
  • Потеря аппетита.
  • Потливость и дрожь.
  • Головные и мышечные боли.
  •  Симптомы пневмонии – усиление кашля и одышки, иногда с мокротой, окрашенной кровью или ржавым цветом.

Если у вас есть один или несколько симптомов вовсе не обязательно, что у вас коронавирус. Этот обычные симптомы многих ОРВИ, гриппа, а также пневмонии. Однако Вам необходимо обратиться за медицинской помощью в случае их появления.

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Кто в зоне риска заражения коронавирусом?

Вы подвержены повышенному риску инфицирования, если вы:

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  • Были в районе, где могли заразиться в течение последних четырнадцати дней (например, Китай).
  • Имели контакт с кем-то кто был заражен коронавирусом за прошедшие четырнадцать дней.
  • Медицинский работник, ухаживающий за людьми с тяжелыми респираторными инфекциями.

Примерно 1 из 4 случаев заболевания считается тяжелым. 

Риск смертности от коронавируса выше среди лиц с более слабой иммунной системой, включая пожилых людей и тех, кто уже болен или имеет плохое состояние здоровья.

Если вы у вас есть симптомы нового коронавируса и вы находитесь в группе риска, вам следует немедленно поговорить с медицинским работником, желательно по телефону, а не лично. Они посоветуют вам, что делать дальше.

Что делать если я подозреваю, что у меня коронавирус

Согласно руководству Public Health England :

  • Вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.
  • Не следует посещать поликлинику – они не оснащены для лечения случаев этого коронавируса. Вам потребуются специальные анализы и уход.
  • Вам следует сообщить в неотложную помощь, если вы находитесь в одной из групп риска перечисленных выше.
  • Не следует использовать общественный транспорт или такси, чтобы добраться до больницы. Вас должна госпитализировать команда в специальном защитном снаряжении.
  • Вас обязательно изолируют от других пациентов и персонала больницы.

Если врач подозревает коронавирус, он берет пробы из носа, горла и дыхательных путей и отправляет их в лабораторию Public Health England. Они предоставят результат в тот же день.

Как снизить риск заражения коронавирусом?

Хотя риск заболеть коронавирусом по-прежнему низок, принятие мер по защите от болезней всегда является хорошей идеей. В настоящее время, по оценкам ученых, каждый зараженный человек передает его от 1,4 до 2,5 человек.

Этот вирус распространяется через тесный контакт – близкое дыхание или разговор с инфицированным человеком. Как и грипп, вирус может передаваться еще до появления симптомов, что затрудняет борьбу с распространением. Действия китайского правительства в настоящее время имеют решающее значение для ограничения числа инфекций во всем мире.

Вы можете уменьшить свой личный риск заражения вирусом следующими мерами:

  • Часто и правильно мойте руки.
  • Соблюдайте правила личной гигиены, например, прикрывайте рот и нос, когда чихаете.
  • Носите защитную маску.
  • По возможности избегайте поездок в зоны риска.

Памятка Минздрава РФ о коронавирусе

Министерство Здравоохранения России разработало Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции. Памятку рекомендовано размещать в медучреждениях и в социальных сетях.

Коронавирус сегодня: все, что нужно знать, чтобы не заболеть коронавирусом. Информация, советы, вопросы и ответы

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