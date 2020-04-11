Коронавирус сегодня: все, что нужно знать, чтобы не заболеть коронавирусом. Информация, советы, вопросы и ответы

Сейчас появляется все больше информации о новом коронавирусе, появившемся в городе Ухане, Китай. Поскольку коронавирус распространяется и обнаруживается в других странах, следует ли всем нам беспокоиться? Читайте в статье, что представляет собой новый китайский вирус и стоит ли вам волноваться?
Что такое коронавирус?
Коронавирус 2019-nCoV относится к типу коронавирусов, провоцирующих у инфицированных людей развитие пневмонии. Коронавирусы известны с 1960-х годов. Их название обусловлено выступающей коронаобразной белковой структуры вирусной оболочки. Обычно подобные инфекции не представляют для человека серьезной угрозы.
Новый коронавирус 2019-nCoV является разновидностью вируса SARS, приведшего к смерти 1000 человек из-за развившейся в результате заражения атипичной пневмонии. Симптомы китайского коронавируса 2019-nCoV напоминают грипп или простуду – общее недомогание, кашель, повышение температуры. По наблюдениям китайских врачей, особенно уязвимы перед вирусом пожилые люди и люди с ослабленным иммунитетом. Инкубационный период составляет от одного до 14 дней, причем в это время опасность заражения вирусом сохраняется.
Источник заболевания впервые был выявлен на рынке Хуанань в Ухане, Китай, где продавался живой скот и морепродукты. Новый китайский вирус был впервые зафиксирован в декабре 2019 года. Ученые доказали, что вирус может передаваться от человека человеку, а не только от животных. Эксперты обеспокоены тем, что вирус возможно будет распространяться дальше и быстрее.
Поскольку вирус является новым, еще не существует вакцина для защиты от него.
Сколько людей заболело?
Обновлено 03.03.2020.
- По данным Всемирной организации здравоохранения, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 88,4 тыс. человек. На КНР, где и началась вспышка инфекции, приходится 80026 случаев заболевания, а число умерших от болезни в Китае возросло до 2912. При этом более 44,4 тыс. человек выздоровели.
- За пределами материкового Китая число зараженных достигло 8410, увеличившись за минувшие сутки на 1,7 тыс. случаев.
- Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки со 109 до 129 человек: 54 человека скончались в Иране, 34 — в Италии, 20 — в Южной Корее, 12 — на территории Японии (из них шестеро — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), двое человек в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксированы в США, Великобритании, Эквадоре, на Тайване и Филиппинах.
- Больше всего больных — 3736 — выявлено в Южной Корее, 1694 — в Италии, 978 — в Иране, на территории Японии — 961, из них 705 приходится на пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.
- Французский Лувр временно закрыли из-за вспышки в стране коронавируса. Об этом сообщается на странице музея в Twitter. Дирекция Лувра проводит совещание со специалистами в связи с угрозой распространения заболевания, сообщает пресс-служба. Все посетители, которые заранее приобрели билеты, могут вернуть деньги.
- Первый больной новым коронавирусом обнаружился в Тасмании — это гражданин Ирана, прилетевший в город Лонсестон с пересадкой в Мельбурне.
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- В Инфекционной больнице № 1 в Москве лежит пациент с подозрением на коронавирус, однако диагноз пока не подтвержден. Это мужчина прилетевший недавно из Милана и ощутивший недомогание. «В настоящий момент он проходит комплекс диагностических мероприятий. До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в сообщении оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом
- Однако, как заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, каждому человеку «нет смысла» проходить проверку на коронавирус, это стоит делать только при наличии симптомов.
- По словам министра, если у человека появились признаки заболевания или он вернулся из «очагов, где существует вероятность заражения», он может обратиться в поликлинику. Обследование будет производиться в рамках бесплатной медицинской помощи.
Позитивный эффект
— Спутниковые снимки показывают, что уровень загрязнения воздуха в Китае заметно сократился, сообщает «Би-би-си» со ссылкой на данные НАСА. Как отмечают в управлении, как минимум частично это объясняется падением производства, вызванным коронавирусом. Многие фабрики в Китае закрываются, чтобы остановить распространение вируса и исключить заражение рабочих
Симптомы и последствия заражения коронавирусом 2019-nCoV
Коронавирус 2019-nCoV может вызывать как легкую простуду, так и тяжелые респираторные заболевания, включая ближневосточный респираторный синдром (MERS) и Тяжелый острый респираторный синдром.
Общие симптомы, которые вызывает коронавирусная инфекция:
- Респираторные (дыхательные) симптомы – одышку и затрудненное дыхание.
- Лихорадку (высокая температура).
- Кашель .
В тяжелых случаях коронавирус 2019-nCoV может вызвать:
- Пневмонию .
- Почечную недостаточность
- Смерть.
У зараженных новым китайским вирусом сначала появились высокая температура, кашель, затрудненной дыхание, а позже развилась пневмония. Поскольку это вирус, антибиотики бесполезны при лечении инфекции. Можно использовать противовирусные препараты, но они будут только уменьшать симптомы, а не лечить их.
Коронавирус 2019-nCoV тесно связан с коронавирусом, вызвавшим атипичную пневмонию
С 2004 года не было зарегистрировано ни одного случая заражения этим коронавирусом . (Тяжелый острый респираторный синдром). В то же время симптомы двух коронавирусов схожи:
- Симптомы гриппа
- Высокая температура (лихорадка) или чувство холода (озноб)
- Чувство усталости .
- Потеря аппетита
- Боль в мышцах
- Общее плохое самочувствие
- Иногда диарея
Могу ли я заболеть коронавирусом?
Новый коронавирус поражает дыхательные пути, вызывая симптомы похожие на грипп и проблемы с дыханием. У некоторых инфицированных людей заболевания проходит очень легко и неотличимо от простуды. Однако у других развились серьезные осложнения, такие как пневмония.
Обратите внимание, есть ли у вас подобные симптомы:
- Высокая температура
- Сухой кашель.
- Затрудненное дыхание .
- Тяжелая острая респираторная инфекция (включая одышку, сухой кашель или боль в горле ).
- Потеря аппетита.
- Потливость и дрожь.
- Головные и мышечные боли.
- Симптомы пневмонии – усиление кашля и одышки, иногда с мокротой, окрашенной кровью или ржавым цветом.
Если у вас есть один или несколько симптомов вовсе не обязательно, что у вас коронавирус. Этот обычные симптомы многих ОРВИ, гриппа, а также пневмонии. Однако Вам необходимо обратиться за медицинской помощью в случае их появления.
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Кто в зоне риска заражения коронавирусом?
Вы подвержены повышенному риску инфицирования, если вы:
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- Были в районе, где могли заразиться в течение последних четырнадцати дней (например, Китай).
- Имели контакт с кем-то кто был заражен коронавирусом за прошедшие четырнадцать дней.
- Медицинский работник, ухаживающий за людьми с тяжелыми респираторными инфекциями.
Примерно 1 из 4 случаев заболевания считается тяжелым.
Риск смертности от коронавируса выше среди лиц с более слабой иммунной системой, включая пожилых людей и тех, кто уже болен или имеет плохое состояние здоровья.
Если вы у вас есть симптомы нового коронавируса и вы находитесь в группе риска, вам следует немедленно поговорить с медицинским работником, желательно по телефону, а не лично. Они посоветуют вам, что делать дальше.
Что делать если я подозреваю, что у меня коронавирус
Согласно руководству Public Health England :
- Вы должны оставаться дома и избегать контактов с другими людьми.
- Не следует посещать поликлинику – они не оснащены для лечения случаев этого коронавируса. Вам потребуются специальные анализы и уход.
- Вам следует сообщить в неотложную помощь, если вы находитесь в одной из групп риска перечисленных выше.
- Не следует использовать общественный транспорт или такси, чтобы добраться до больницы. Вас должна госпитализировать команда в специальном защитном снаряжении.
- Вас обязательно изолируют от других пациентов и персонала больницы.
Если врач подозревает коронавирус, он берет пробы из носа, горла и дыхательных путей и отправляет их в лабораторию Public Health England. Они предоставят результат в тот же день.
Как снизить риск заражения коронавирусом?
Хотя риск заболеть коронавирусом по-прежнему низок, принятие мер по защите от болезней всегда является хорошей идеей. В настоящее время, по оценкам ученых, каждый зараженный человек передает его от 1,4 до 2,5 человек.
Этот вирус распространяется через тесный контакт – близкое дыхание или разговор с инфицированным человеком. Как и грипп, вирус может передаваться еще до появления симптомов, что затрудняет борьбу с распространением. Действия китайского правительства в настоящее время имеют решающее значение для ограничения числа инфекций во всем мире.
Вы можете уменьшить свой личный риск заражения вирусом следующими мерами:
- Часто и правильно мойте руки.
- Соблюдайте правила личной гигиены, например, прикрывайте рот и нос, когда чихаете.
- Носите защитную маску.
- По возможности избегайте поездок в зоны риска.
Памятка Минздрава РФ о коронавирусе
Министерство Здравоохранения России разработало Памятку для информирования граждан о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции. Памятку рекомендовано размещать в медучреждениях и в социальных сетях.
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