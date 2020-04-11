Среди новых инфицированных коронавирусом оказался один ребенок Барнаула

Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения инфекции сообщил подробности о выявленных накануне зараженных COVID-19. Среди троих инфицированных снова оказался ребенок. Тем временем краевой Центр охраны материнства и детства уже готовится к госпитализации детей.

По данным оперативного штаба, среди 21 инфицированного жителя Барнаула двое являются детьми (шести и 11 лет). Одного из них выявили накануне среди троих зараженных. Более того, ранее штаб сообщал лишь об одном пациенте с внебольничной пневмонией, а теперь сообщил о четырех. В связи с этим напрашивается вывод о том, что у всех троих, включая ребенка, имеется такой серьезный диагноз. Напомним, что с пневмонией также оказался зараженный пожилого возраста, который находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Среди всех пациентов двое больных ОРВИ.

Отметим, что краевые власти уже готовятся к тому, что количество детей, зараженных коронавирусом, будет расти. Как сообщается на сайте правительства, алтайский краевой Центр охраны материнства и детства совместно с Минздравом региона и Роспотребнадзором готовится к развертыванию инфекционного госпиталя. Как утверждается, его заполнение начнется, кода будет выявлено пять детей с COVID-19. В данный момент несовершеннолетних содержат в специальных боксах горбольницы Барнаула № 11.

Детский госпиталь будет развернут в отдельном здании на улице Попова, 31. Он рассчитан на 108 коек, из них 15 – реанимационных, 16 находится в палатах интенсивной терапии, шесть – в боксах. При этом детей с другими заболеваниями намерены выписать до 11 апреля и отправить домой либо в детскую больницу № 1.

Как утверждает Минздрав, госпиталь Центра охраны материнства и детства полностью обеспечен необходимыми аппаратами ИВЛ. В самом отделении их 15, а во всем учреждении – 42. Также имеются кислородные концентраторы, создан необходимый запас средств дезинфекции и антисептиков. Весь медперсонал будет размещен в соседнем здании. Врачи и медсестры обеспечены средствами индивидуальной защиты.