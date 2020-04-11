Аналитики: Экономика Турции однозначно уязвима к коронавирусу

Турция уже страдала от экономического кризиса до начала пандемии. В августе 2018 года цена дефолтных свопов Турции (CDS) выросла до самого высокого уровня с 2009 года, пишут Айкан Эрдемир, старший директор программы Турции в Фонде защиты демократий, и Джон А. Лехнер, аспирант школы Внешней службы Джорджтаунского университета.

В мае следующего года цены на турецкие CDS снова взлетели до небес, поскольку рынки капитала начали дорожать в условиях дефолта, а долг Турции занял четвёртое место в мире по уровню риска после Венесуэлы, Аргентины и Украины, подчёркивают авторы.

Они также напоминают, что турецкая лира обесценилась более чем на 14% по отношению к доллару в этом году, что создаёт дополнительную нагрузку на чрезмерно обременённые нефинансовые компании Турции, которые имеют валютные обязательства на общую сумму около 300 млрд долларов. С января 2019 года Турция, по-видимому, потратила 65 млрд долларов из валютных резервов Центрального банка, чтобы поддержать колеблющуюся лиру, оставив только 1,5 млрд долларов, которые банк пытался скрыть за краткосрочными своп-операциями с местными банками, указывается в статье.

Экономическая борьба в Турции сделала возможным то, что Эрдоган смог объявить только ограниченный план стимулирования на 15 млрд долларов 18 марта, чтобы справиться с экономическим разрушением, вызванным вспышкой коронавируса, который составляет всего 1,5% ВВП, что является низким показателем, по сравнению с Соединёнными Штатами (11%), Германией (4,9%) и Бразилией (3,5%), отмечают авторы.

«Что ещё хуже, двойной финансовый кризис Турции и кризис общественного здравоохранения вызвали у турецкого президента самые худшие инстинкты выживания», — добавляют аналитики.

Эрдоган в значительной степени отошёл от общественности, возможно, позволив своему министру здравоохранения взять на себя ответственность в случае катастрофы, и он всё чаще конфликтовал с управляемыми оппозицией муниципалитетами из-за пожертвований на коронавирусные нужды, уточняется в статье.

В ней также поясняется, что по состоянию на 25 марта турецкие власти арестовали более 400 человек за сообщения в социальных сетях о коронавирусе за «попытку вызвать беспорядки», а по состоянию на 5 апреля турецкие прокуроры допросили восемь журналистов по поводу их репортажей о коронавирусе. Ещё восемь тщательно подобранных администраторов Эрдогана также заменили недавно уволенных избранных мэров прокурдской Демократической партии народов (ДПН).

Авторы отмечают, что послужной список Эрдогана после предыдущих политических и экономических кризисов говорит о том, что на горизонте появляются новые репрессии.

«Во время беспрецедентного кризиса, который требует солидарности и доверия внутри стран и между ними, если турецкий президент не прекратит удваивать прошлые ошибки, Турцию ждут катастрофические финансовые кризисы и кризисы общественного здравоохранения — и каждый из них будет заразителен для торговых партнёров страны вблизи и вдали», — заключают они.