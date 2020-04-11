Коронавирус к Бориса Корчевникова, состояние здоровья сегодня, 11 апреля, как себя чувствует

Появилась тревожная информация о состоянии здоровья гендиректора канала «Спас» Бориса Корчевникова. Выяснилось, что у него нашли коронавирус. За последние дни это опасное заболевание выявляли сразу у нескольких российских знаменитостей.

Состояние здоровья Бориса Корчевникова сегодня, 11.04.2020

Прямо во время съемок передачи известный российский телеведущий Борис Корчевников узнал, что является носителем коронавируса. Об этом сообщили осведомленные источники в «Телеграме».

В короткой заметке сказано, что гендиректору канала «Спас» сообщили о диагнозе на съемках очередной передачи. Узнав о том, что болен коронавирусом, Корчевников покинул студию тут же. Издание отмечает, что он уехал домой. При этом на работу телеведущий приехал с симптомами больного человека.

Заболевание протекает в легкой форме. Первый тест дал положительный результат, сейчас ожидают данные второго теста. Госпитализация не потребовалось, так как чувствует себя Корчевников нормально.

Некоторые новостные ресурсы пишут, что Корчевников контактировал с большим количеством людей, которых теперь должны отправить на карантин. При этом точный список коллег ведущего не приводится.

Есть вероятность, что заболевание Корчевникова отразится на состоянии здоровья десятков сотрудников, трудящихся на нескольких крупных телеканалах. На данный момент официальных комментариев о случившемся со знаменитостью не появлялось.