11 апреля Анастасия Заворотнюк, новости сегодня о состоянии здоровья

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк беременна. Такой слух о дочери знаменитой «прекрасной няни» неоднократно уже всплывал в различных СМИ. Дочь Анастасии Заворотнюк в последнее время очень активизировала свой аккаунт в Instagram. Девушка регулярно в нем публикует свои фото и размышления о смысле жизни и человеческих взаимоотношениях.

Анастасия Заворотнюк, последние новости от 11.04.2020

Благодаря ее скупым ответам подписчики смогли убедиться, что Анастасия Заворотнюк все-таки жива, ибо в прессе уже муссировалась информация о ее смерти и тайных похоронах. Кроме того, по намекам Анны можно угадать, что «прекрасной няне» стало лучше, и она идет на поправку. По крайней мере дочь уверена, что общая молитва помогает ее матери справиться со своей тяжелой болезнью.

Девушка также в одной из публикаций растрогала подписчиков рассказом о том, как она любит своих брата и сестру. Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала, что любит своих родных совсем по-разному. В своем 19-летнем брате Майке она уже чувствует крепкое мужское плечо, на которое можно опереться. А маленькая полуторагодовалая Мила вызывает у нее нежность и желание защитить.

Кстати, как-то подписчики у нее спросили, хочет ли она своих детей. «Конечно», -ответила Анна. Видимо это и породило сплетню о том, что девушка беременна. Поэтому некоторые фолловеры решили спросить у девушки о ее беременности без обиняков.

«Анечка в СМИ говорят что ты беременна, это правда?» – спросили у Анны.

«Нет, это не правда, как и все, что говорят в сми)», — ответила дочь Анастасии Заворотнюк.

«Больше им не буду верить(спасибо что не проигнорировали ??)», — ответила подписчица.

В общем, дочь Анастасии Заворотнюк опровергла слухи о своей беременности.

Напомним, недавно Анастасия Заворотнюк впервые за много месяцев сама вышла на связь со своими поклонниками. Она ответила жене Стаса Михайлова Инне, поздравившей ее с днем рождения.

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Семья актрисы Анастасии Заворотнюк не стала делиться с поклонниками «прекрасной няни», что происходит со знаменитостью. Родственниками и друзьями Заворотнюк была создана страничка в Инстаграм.

Родные Анастасии благодарят людей за поддержку актрисы в соцсетях, за молитвы, за добрые пожелания. Близкие Заворотнюк категорически отказывались говорить о болезни Анастасии публично в разных телепрограммах. Говорят, старшая дочь актрисы Анна решилась участвовать в «Прямом эфире» у Андрея Малахова. Поклонники Заворотнюк обсуждают разные слухи о диагнозе, лечении и состоянии актрисы.

Но точную информацию знают только супруг Анастасии, фигурист Петр Чернышев, ее мама Валентина и дети.

Возможно, Анна поделится с Андреем Малаховым правдивыми сведениями. По-крайней мере, об этом информируют осведомленные источники.

Музыкальный критик Сергей Соседов недавно оценил стремление родных 48-летней Заворотнюк не комментировать самочувствие артистки.

Напомним, первые сообщения о раковой опухоли мозга Заворотнюк появились в августе 2019 года. Ее семья долгое время не комментировала эту информацию, но позже косвенно подтвердила, что актриса прошла курс лечения и сейчас находится на реабилитации.