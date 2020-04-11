Лев Лещенко, состояние здоровья 11 апреля, сегодня как себя чувствует

Один из самых известных певцов России Лев Лещенко рассказал, какие симптомы он обнаружил у себя при заболевании коронавирусом. В частности, у него не было ни кашля, ни насморка, которые многие медики считают одними из главных признаков заболевания.

Как себя чувствует Лев Лещенко

По словам певца, после возвращения из Соединенных Штатов он чувствовал себя замечательно. И хотя Лещенко внимательно к себе прислушивался, с облегчением отметил, что у него не пропало даже обоняние, а это еще один важный симптом появления коронавируса. Правда, впоследствии появилась слабость и, как описывает певец, было ощущение, что он внезапно сдулся, не хватало дыхания.

Уже после госпитализации диагноз – коронавирус – подтвердился. Он вызвал отек легких, и с этим врачи Коммунарки, в конечном итоге, смогли справиться. Хотя Лещенко побывал и в реанимации, но сейчас чувствует себя вполне удовлетворительно. Однако некоторые остаточные явления серьезной легочной болезни еще присутствуют.

К счастью, сегодня Лев Лещенко чувствует себя прекрасно. На днях он выписался из инфекционного отделения и теперь восстанавливает силы дома в спокойной и уютной обстановке. Конечно, по словам певца, остаточные явления от COVID-19 еще присутствуют, однако это не сравнимо с ощущениями в пик заболевания.

Ранее сообщалось о том, что Лещенко и его жена обратились в столичную больницу в Коммунарке. Вскоре после госпитализации народного артиста перевели в реанимацию с двусторонним воспалением легких.