Власти Москвы подготавливают ввод цифровых пропусков на время карантина

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Сергей Собянин в ближайшее время должен объявить о новом решении, которое приняли власти Москвы. Столичная администрация подготавливает ввод цифровых пропусков на время карантина. В настоящий момент на территории Москвы и области действует карантинный режим, предусматривающий самоизоляцию граждан. Чтобы правоохранительные органы смогли регулировать передвижение людей по улице, принято решение ввести использование цифровых пропусков. Изначально от этого воздерживались, поскольку эпидемиологическая обстановка не требовала таких мер, но теперь число заражённых прибавляется, а потому уже вскоре будет объявлено о начале эксплуатации новых средств, позволяющих снизить число контактов граждан и распространения коронавируса. В пятницу 10 апреля Сергей Собянин должен на официальном ресурсе опубликовать соответствующее распоряжение.

Отмечается, власти Москвы ещё ранее предусматривали подобное развитие событий. В начале текущего месяца были подготовлены “умные системы” для контроля передвижения населения. Теперь их задействуют, а в качестве цифровых пропусков станут применять одноразовые QR-коды. Предусмотрен и многоразовый вариант для тех, кто продолжает работать в условиях карантина.

Введение пропусков планируется и на территории Подмосковья. Соответствующее распоряжение, по информации РБК, готовит губернатор столичного региона Андрей Воробьев.