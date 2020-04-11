Суперсовременный интерьер квартиры в ландшафтном парке Познани (Польша)

Дом от студии Metaforma расположен в охранной зоне ландшафтного парка в Познани, Польша. В этом случае архитекторы смогли сотрудничать с заказчиками от самого начала инвестиционного процесса до окончательного дизайна интерьера. Близость природы побудила авторов создать цельную геометрическую конструкцию, состоящую из двух граничащих друг с другом кубов. Общая зона расположена в большом блоке, а гараж и тренажёрный зал — в меньшем.

Фасады покрывает чёрная штукатурка со специальной защитой от коррозии. Особое решение, разработанное командой Metaforma, заключается в использовании системы композитных перекрытий для чёрных вертикальных планок и чёрных поперечных балок. Все это создает интересный трёхмерный эффект. Тёмные детали в виде металлических оконных наличников и балюстрад логически завершают концепцию.

Природные условия определяют форму корпуса. Очень важным аспектом, несмотря на неблагоприятное расположение участка, является качественное освещение строения. Благодаря неправильной конфигурации стен постройки, в комнаты проникает больше солнечного света, а одноэтажная часть террасы дополнительно изолирует частную зону от улицы.

Функция дома заключается не только в том, чтобы быть квартирой, это еще и рабочая зона и место, развивающее интересы владельцев и обеспечивающее возможность комфортного отдыха.

Архитекторы спроектировали необычный винный погреб. Конструкция для хранения бутылок состоит из деревянных стержней, размещённых между рядами кирпичей на стене помещения. В затемнённой комнате можно почувствовать вкус выбранного напитка, одновременно полюбоваться всей доступной коллекцией, визуально умноженной отражением в зеркале в конце комнаты.

Небольшая кухонная зона разделяет столовую и пространство для отдыха. Использование кухонного острова позволяет работать на кухне и в то же время наблюдать за остальной частью территории.

Большие пространства на участке вокруг здания обеспечивают ощущение комфорта, а функциональные решения дают ощущение свободы. Данный частный дом — это последовательно реализуемый проект, основанный на соглашении между инвесторами и архитекторами. Благодаря взаимному сотрудничеству и доверию, как владельцы, так и дизайнеры остались довольны результатом.

Фотографии: PION

28.01.2018