О прародителях технологий современного мира

Большинство людей считает, что наука только в наши дни шагнула на столько далеко, что изобрела сенсорные дисплеи, облачные сервисы, лазерное оружие и многое другое. Однако это не совсем так. Большинство современных изобретений были предложены к разработке еще в середине или третьей четверти прошлого века. Об этом и пойдет речь в данной статье.

Если у среднестатистического человека спросят когда изобрели iPod, он без промедления ответит, что в начале двадцать первого века (2001 году) его разработала корпорация Apple. Но этим ответом он попадет «пальцем в небо». Еще в 1979 году два инженера Джеймс Кэмпбэл и Крамер Кейн предложили проект плеера, который по размерам не будет превышать сигаретную пачку. По задумке принцип работы плеера должен был быть таким, какой принцип используется в современном iPod. Файлы с музыкальными записями должны были храниться в миниатюрном чипе с памятью в цифровом варианте. Однако на пути инженеров встала преграда. Памяти в разработанном им чипе хватало лишь на три с половиной минуты записи. Более того, Кэмпбэл и Крамер предложили устанавливать в супермаркетах и переходах специальные терминала, через которые люди могли бы обновлять свою музыку в миниатюрных плеерах с помощью телефонных линий. Идея не дала дальнейшего хода до начала девяностых годов прошлого века из-за того, что телефонная линия не давала нормальной скорости подключения.

В целом изобретение автомобиля относят к концу девятнадцатого или началу двадцатого века. Но и это тоже не совсем так. Идею первого автомобиля предложил Никола Жозе Куньо, известный изобретатель середины восемнадцатого века. Однако его автомобиль выглядел скорее как паровая повозка, но мы то знаем, что механическое транспортное средство, то есть автомобиль, это средство приводимое в движение механической силой. Так что повозка там была или нет, по определению это автомобиль. Изобретению не дали ход по двум причинам: во-первых, паровая повозка была очень тяжелой и развивала весьма низкую максимальную скорость, а во вторых, на испытаниях изобретатель не справился с управлением и перевернулся.

Впервые торговые автоматы были продемонстрированы на торговой выставке проходившей в Лондоне в 1881 году. В общем-то после этого и считается, что торговые автоматы были изобретены в конце девятнадцатого века. Кстати, автоматы того времени продавали газеты и открытки. Принцип работы остался без изменений до наших дней. Но на самом деле торговые автоматы изобрели еще в первом веке до нашей эры! Такой автомат был подробнейшим образом описан Героном Александрийским. В основном, такие устройства-автоматы использовались для продажи воды, которая уходила на омовения рук в египетских храмах. Опять же все было по тому же принципы – молящийся клал монетку, а взамен получал строго отведенное количество воды. В конце дня священники забирали монетки из автоматов и наполняли их водой. В целом, такие устройства действительно можно назвать автоматами, ведь за процессом подачи воды никто не следил. Правда монетку можно было и не бросить, но вряд ли кто-то осмелился бы на это в храме.