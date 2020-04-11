Надежда Бабкина 11 апреля, состояние здоровья сейчас, что случилось, новости сегодня 2020

Share Tweet Share Share Email Comments

Стала известна стоимость лечения в частной клинике народной артистки России Надежды Бабкиной. По поводу самочувствия исполнительницы в последние дни приходит в основном информация, которая носит противоречивый характер.

Надежда Бабкина, новости на сегодня, 11.04.2020

Согласно данным журналистов, чтобы попасть в клинику певице пришлось внести аванс в размере 300 тысяч рублей. Также она платит по 25 тысяч рублей за каждые сутки нахождения в больнице.

Надежду Бабкину госпитализировали с осложнённой пневмонией 6 апреля. На следующий день её ввели в искусственную кому для более эффективной работы аппарата ИВЛ. По словам пресс-атташе артистки Александра Велора, проведённые несколько раз тесты не подтвердили наличие коронавируса.

Что случилось с Надеждой Бабкиной, как себя чувствует сейчас

В окружении певицы Надежды Бабкиной отреагировали на появившиеся в сми данные о том, что вокруг исполнительницы дежурят «врачи в скафандрах». По словам пресс-атташе артистки Александра Велора, журналисты неправильно интерпретировали его собственные слова.

Накануне ряд информационных порталов процитировали Александра Велора. Он якобы заявил, что госпитализированную Надежду Бабкину поместили в отдельный инфекционный бокс, куда могут заходить только «врачи в скафандрах».

По словам представителя артистки, эти публикации – бред. В эфире телеканала «Вести» Александр Велор пояснил, что журналисты неправильно поняли его комментарий.

Он еще раз уточнил, что тесты артистки на коронавирусную инфекцию COVID-19 оказались отрицательными, а врачи дают благоприятный прогноз на выздоровление.

Незадолго до этого Александр Велор отреагировал на слухи о том, что исполнительница заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19 от своего коллеги Льва Лещенко.

1 апреля Надежду Бабкину отвезли в больницу с пневмонией (воспалением легких), после чего ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).