Оценена вероятность заражения Бабкиной от Лещенко

Share Tweet Share Share Email CommentsПресс-атташе певицы Надежды Бабкиной Александр Велор опроверг появившиеся в некоторых СМИ заявления о том, что певица могла заразиться коронавирусом от своего коллеги Льва Лещенко.

Состояние Надежды Бабкиной на сегодняшний день

В беседе с журналом «Антенна» Велор рассказал, что на данный момент диагноз COVID-19 у Бабкиной не подтвержден, «врачи остановились на осложненной пневмонии». Сейчас певица действительно находится в закрытом инфекционном боксе, куда врачи «заходят в облачении, похожем на скафандр».

Говоря о возможном заражении коронавирусной инфекцией от Лещенко, Велор отметил, что они вместе давно не пересекались.

«С их общей компанией, которая собралась на дне рождения сестры Игоря Крутого, напрямую тоже не общается, и очень давно. Она поддерживала связь с этими коллегами звонками», – добавил пресс-атташе певицы.

Как выяснили журналисты, артистка находится в частном медицинском центре. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией он временно переоборудован под инфекционную больницу для размещения больных коронавирусом. Окончательная стоимость лечения Бабкиной будет определена после выписки. Клиника сделает перерасчет, учитывая все предоставленные певице услуги.

Для исполнительницы была подготовлена палата повышенной комфортности. Стоимость размещения составляет порядка 25 тысяч рублей в сутки. Семья Бабкиной полностью оплачивает ее пребывание в стационаре.

В данный момент певица погружена в медикаментозную кому и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Бабкина была госпитализирована с подозрением на заражение коронавирусом, диагноз впоследствии не подтвердился. Пресс-атташе певицы Александр Велор заявил, что артистка находится в стационаре. Ее состояние остается стабильным.