Весьма любопытные факты о японских школах

Share Tweet Share Share Email CommentsМы уже давно привыкли, что Япония — это другая планета со своими особенными традициями и правилами. Но что можно сказать о японской школе? Что мы знаем про нее, кроме того, что большинство аниме посвящены японской школе, а девичья школьная форма стала образцом японской моды? Вот три десятка интересных фактов об образовании в Стране восходящего солнца.

1. Детский сад в Японии обязательный, и обычно дети начинают ходить туда в возрасте 3 лет. Уже в детском саду японские малыши овладевают основами арифметики и умеют читать хирагану и катакану (слоговые азбуки).

2. Чтобы поступить в начальную школу, все дети должны сдавать экзамены. Те, кто неудачно сдал вступительные экзамены, могут учиться в подготовительной школе и попробовать поступить еще раз в следующем году.

3. Образование в начальной и средней школе обязательное и бесплатное. Обучение в старших классах и университетах всегда платное.

4. В начальной школе не задают домашние задания. Зато в средней и старшей школе домашние задания довольно объемные, поэтому считается, что японские старшеклассники — самые занятые люди в стране.

5. У каждой школы своя уникальная форма.

6. Сразу после входа в школу есть шкафчики для обуви.

7. В большинстве школ строгие правила относительно цвета волос. Только естественный цвет волос приемлем для школьников.

8. Во многих государственных и частных школах мальчикам не разрешают носить длинные прически, допускается лишь аккуратная короткая стрижка.

9. Правила для девочек включают в себя: ходить без завивки, косметики, лака для ногтей и ювелирных изделий (за исключением часов).

10. Школьники могут носить носки только белого, черного или темно-синего цвета. Если студент надел, например, коричневые носки, что против школьных правил, то этот предмет гардероба может быть конфискован.

11. Типичный японский класс в школе состоит из 30-40 человек.

12. Школьники обычно остаются в одной классной комнате в течение всего года, а учителя должны перемещаться из класса в класс.

13. Школьникам нужно выучить около 2500 символов, чтобы иметь возможность читать и писать по-японски.

14. Японские дети должны научиться читать и писать тремя различными способами: правильными японскими иероглифами, японской версией китайских иероглифов и латинским алфавитом.

15. Основные предметы в школах Японии — математика, японский, социальные науки, ремесло, музыка и физкультура. Теперь в большинстве начальных школ начали преподавание английского языка. Школьники изучают здоровый образ жизни, информатику, музыку, искусство, физическое воспитание и домоводство, а также традиционные искусства — каллиграфию и хайку (вид стихотворения).

16. Школы используют информационные технологии для совершенствования образования. Во всех школах есть интернет.

17. В школах все классы делятся на мелкие группы. Эти группы выполняют разные виды деятельности — например, уборку класса, двора, залов и т.д.

18. Большинство школ поощряют студентов состоять в одном из двух клубов — спортивном клубе (футбол, кендо, бейсбол, дзюдо, теннис, легкая атлетика, плавание, волейбол, регби) или клубе культуры (каллиграфия, математика, науки). Участники клубов встречаются после уроков и проводят совместно время.

19. В японских школах нет уборщиц. После окончания занятий школьники сами ежедневно убирают классы, коридоры, моют туалеты и приводят в порядок территорию вокруг школы.

20. В Японии дети ходят в начальную школу в течение 6 лет, в среднюю школу — 3 года, в старшие классы — также 3 года, а потом при желании учатся в университет в течение 4 лет.

21. Учебный год в Японии начинается в апреле. Школьники учатся по триместрам: первый — с апреля по конец июля, второй — с начала сентября по середину декабря и третий — с января по середину марта. Так называемые летние каникулы в Японии длятся всего месяц-полтора (зависит от школы) и приходятся на самый жаркий месяц — август.

22. Школьникам даются домашние задания на летние и зимние каникулы. Обычно на каникулах большую часть свободного времени ученики занимаются домашним заданием или участием в школьных клубах.

23. Обычно учебный день проходит с 8:30 до 15:00. Раньше в Японии был только один выходной день, но в 1992 году правительство внесло поправки, увеличив выходные до двух дней. В некоторых же школах не придерживаются этого правила и проводят уроки и в субботу.

24. В школе редко бывают замены. Если учитель по какой-то причине не пришел, ученики самостоятельно занимаются учебой и ведут себя тихо. Время от времени другой учитель может заглянуть и проверить класс.

25. Плавание тоже входит в учебную программу. Во многих школах в Японии есть собственные бассейны, где детей учат плавать на минимальную дистанцию. Ученики, которые не смогли научиться, должны восполнить пробел летом.

26. В каждой школе есть диетолог, который следит за здоровым питанием учащихся и составлением меню. Школьникам не разрешается приносить в учебное заведение снеки, иногда даже лекарства — такие как конфеты от боли в горле, потому что конфеты считаются неполезной едой для быстрого перекуса.

27. В пределах японской школы учащимся не разрешают пользоваться мобильными телефонами. Ученики могут воспользоваться телефоном на парковке перед входом в школу между уроками либо после них. Если учитель заметит телефон на уроке, то обязательно конфискует его.

28. Чтобы перейти из средней школы в старшую, нужно сдать экзамены. Также нужно сдавать экзамены в конце каждого триместра и в середине первого и второго триместров.

29. Студенты вузов ездят на автомобилях. В Японии нет такого понятия, как школьный автобус. Учащиеся ходят пешком, ездят на велосипеде или на городском транспорте. В начальную школу ученики ходят маленькими группами.

30. Чем лучше ваши результаты вступительных экзаменов в вуз, тем выше вероятность получить поддержку крупной компании, которая будет платить за образование в колледже. Затем студент идет на работу в эту компанию, и из его зарплаты вычитается оплата за обучение.

31. В Токио и Йокогаме введен комендантский час — 22:00. Детям младше 18 лет после 22 часов нельзя посещать кинотеатр и игровые автоматы.