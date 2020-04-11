Самые опасные приправы для здоровья

Share Tweet Share Share Email CommentsМы любим добавлять в пищу приправы и пряности – ведь они способны улучшить вкус практически любых продуктов. Но кто из нас задумывается о том, что специи могут нанести организму вред.

Какие же из них в этом плане самые коварные?

Гвоздика

Ее часто добавляют в мясные и рыбные блюда, в выпечку. Но мало кто знает, что гвоздика вызывает сильную сонливость. Она является седативным средством. Если положить ее в минимальном количестве, вы, конечно, ничего не почувствуете. Но если доза окажется слишком велика, то начнете зевать со всеми вытекающими последствиями.

Корица и мускатный орех

Их рекомендуют класть в выпечку и десерты. Но обе эти специи при передозировке становятся опасны – злоупотребление ими может привести к судорогам и даже к конвульсиям.

Розмарин

Наверное, многие слышали о том, что эта специя обладает омолаживающими свойствами. Но розмарин категорически нельзя употреблять при беременности – это может привести к непроизвольному сокращению матки и выкидышу или преждевременным родам. Также розмарин имеет мочегонный эффект и дает серьезную нагрузку на почки. Не следует употреблять его и гипертоникам, так как он повышает кровяное давление.

Шалфей

Нередко приходится слышать о пользе шалфея. По-латыни название этого растения даже звучит как «салвия» («здоровье»). Однако шалфейное масло содержит вещество монотерпин, являющееся активным токсином. Передозировка шалфея может привести к тахикардии или судорогам, или даже вызвать галлюцинации.

Мята

Мята считается полезной и успокаивающей. Но если вы добавляете ее в малых дозах, это может вызвать заторможенность, а в слишком больших — перевозбуждение или бессонницу. Кроме того, мята раздражает слизистую желудка, что может привести к обострению гастрита или язвы.

Шафран

Употребляя шафран, необходимо строго соблюдать норму. Так, всего пять граммов этой травы могут отравить организм. Симптомами отравления являются слабость, рвота и даже кровотечение. Десять граммов способны спровоцировать выкидыш у беременных, причем на любом сроке. Поэтому лучше покупать шафран исключительно в упаковках, на которых четко указана доза.

Горчица, чеснок, горький перец

Все эти острые и жгучие приправы имеют свои полезные для здоровья свойства. Однако их запрещено употреблять при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта – например, хроническом гастрите или болезни двенадцатиперстной кишки. Не рекомендуются они и при гипертонии, так как повышают артериальное давление. Помните – если у вас не в порядке желудок или сердечно-сосудистая система, любые острые специи вам противопоказаны!

Настойка можжевельника

Ее тоже нередко применяют как приправу для самых различных кушаний. Однако настойка можжевельника строго противопоказана тем, у кого проблемы с почками. Да и здоровому человеку она может нанести удар по почкам.

Магазинные приправы

В магазинах сегодня можно встретить приправы на все случаи жизни. Но, как правило, они содержат пищевые добавки и красители, употребление которых может привести к весьма нежелательным последствиям.

Например, в состав многих из них входит глютаминовая кислота, которая нередко вызывает аллергическую реакцию. Употребление различных добавок приводит к головным болям, нервному возбуждению, снижению остроты зрения, диарее, приступам астмы, а при регулярном злоупотреблении – даже к ожирению и онкологии. Рекомендуется вместо химических приправ использовать натуральные специи без добавок.

Да, не забудьте, что искусственные специи могут содержатся и в различных готовых супах и полуфабрикатах. Если хотите сохранить здоровье – лучше готовить блюда самим из натуральных продуктов.