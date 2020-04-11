В ПФР раскрыли детали выплат по 5000 рублей на детей до трех лет

Указ о выплатах подписал президент страны 7 апреля. В документе сказано, что с апреля по июнь для семей с детьми до тех лет устанавливается ежемесячная выплата в 5000 рублей. Уточняется, что это касается семей, у которых есть право на маткапитал. Важно, что это не касается детей, которым уже исполнилось три года.

Как получить 5000 рублей на детей до трех лет

«Выплата положена всем семьям, получившим право на материнский капитал до 1 июля текущего года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью израсходованы», — рассказали специалисты.

Эти деньги выделят из федерального бюджета, они не уменьшат сумму маткапитала и не будут учитываться при определении права на другую социальную помощь в качестве дохода.

Заявление на выплату можно подать до 1 октября 2020 года, это можно сделать через личный кабинет на сайте ПФР, вскоре откроют подачу заявлений и через госуслуги. Никаких бумаг для этого собирать не нужно. Если есть необходимость обратиться лично, то отделения ПФР сейчас работают только по предварительной записи.

Средства на выплаты выделят из федерального бюджета. ПФР уже начал принимать заявки на эту выплату в электронной форме. Сейчас обратиться за ней можно электронно: в личном кабинете на сайте ПФР — через раздел «Материнский (семейный) капитал» или через портал госуслуг.

Необходимо отметить, что в связи с большим количеством электронных обращений на сайт ПФР в последние дни, когда население России находится дома на самоизоляции в связи с угрозой распространения коронавируса, портал висит. В Отделении ПФР по Свердловской области поясняют, что для обращений через сайт лучше выбрать раннее утро или поздний вечер.