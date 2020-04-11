В Японии проводят клинические испытания препарата от коронавируса

Около 20 стран могут получить от Японии препарат «Авиган». Об этом, как передает Kyodo News, сообщил министр иностранных дел Японии Тошимицу Мотеги журналистам.

По его словам, в настоящее время специалисты проводят клинические испытания данного препарата, который планируют применяться для лечения коронавирусной инфекции.

«Мы будем работать с заинтересованными странами над расширением клинических исследования «Авигана» на международном уровне», — цитирует агентство слова главы внешнеполитического ведомства.

Указанный препарат является противовирусным средством, разработанным японской фармакологической компанией. Первоначально он разрабатывался для борьбы с гриппом, однако эксперты из Китая ранее высказывали мнение, что он эффективен и в борьбе с коронавирусом.

«Авиган» в России: где купить, цена

Приобрести Авиган в аптеках невозможно, в массовом производстве его нет. При необходимости препарат будет доставлен в больницы в нужном количестве. Отметим, что с помощью Авигана больные коронавирусом выздоравливают гораздо быстрее, чем от других препаратов, сокращая риск возникновения пневмонии.

Авиган был протестирован и одобрен в Японии еще в 2014 г. и активно использовался для лечения гриппа. Однако в массовое производство его не запускали.

По мнению экспертов, стоимость будущего препарата от пандемии коронавируса пока неизвестна, однако на начальных этапах препарат вряд ли появится в аптеках.

Аналоги препарата «Авиган»

Препарат Авиган отсутствует в свободном доступе в России. По этой причине приобрести его в аптечной сети, как с рецептом, так и без, не получится. В настоящее время препарат получил разрешение на продажу от правительства Китая. В Японии проводят его тестирование. Заказать в интернет-магазине нет возможности.

Представители фирмы Zhejiang Hisun Pharmaceutical пока не называют аналогов. Кроме этого, о составе Авигана известно мало информации.

Состав и форма выпуска, инструкция по применению

Действующее вещество: фавипиравир (200 мг).

Производится Авиган в форме таблеток.

Показания

Применяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства неэффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания

при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;при беременности или подозрении на беременность;детям.

С осторожностью:

при подагре, в т. ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);при нарушении функции печени.Способ применения и дозы

Авиган применяют внутрь. Дозировку и длительность лечения может назначить только лечащий врач.