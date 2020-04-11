Несколько церковных праздников выпадают на 11 апреля

Народный праздник Берещенье отмечается 11 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 29 марта). В этот день восточные славяне почитают березу. Название «берещенье» праздник получил за традицию собирать березовый сок.

На 11 апреля воздавали почести особому дереву – стройной белой красавице березе. Как только не величали ее наши предки! Береза символизировала свет, здоровье, саму жизнь. Ей в народной культуре посвящено множество обрядов и поверий.

Так, детей березовым прутиком следовало хлестать не в наказание, а чтобы исцелить от болезней. Березовая ветка, если ее воткнуть в крышу избы, служила оберегом от удара молнии. И, конечно, русская баня не была бы так хороша без березовых веников.

Даже приход в мир славян христианства не уменьшил славу березы, но окружил ее новыми легендами. Так, верили, что именно береза укрыла собой Деву Марию и младенца Христа, когда случилось ненастье.

На Берещенье ходили в березовые рощи, чтобы послушать деревья — не начал ли в них двигаться сок, заготовку которого обычно никто не пропускал. Из березового сока не только готовили сбитень с медом и приправами, но и в свежем виде давали его больным, веря, что он очистит их кровь и прогонит хворь, поселившуюся в желудке.

Какой церковный праздник сегодня, 11.04.2020

11 апреля вспоминают чудо воскрешения праведного Лазаря Спасителем через четыре дня после смерти. Дата церковного праздника каждый год разная, так как зависит от дня празднования Пасхи.

Лазареву субботу отмечают в субботу шестой недели Великого поста. Она предваряет праздник Входа Господня в Иерусалим, которая в 2020 году выпадает на 11 апреля.

Лазарь, которого Иисус называл другом, вместе с сестрами Марфой и Марией жил в селе Вифании, недалеко от Иерусалима. Христос часто посещал их. Лазарь незадолго до Пасхи заболел. Спаситель, когда весть об этом дошла до Него, сказал: «Это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий».

Лазарь умер за четыре дня до прихода Иисуса в Вифанию. Христос велел отодвинуть камень от пещеры, в которой похоронили праведника, и воззвал к нему: «Лазарь! Иди вон». Умерший воскрес и вышел из пещеры, обвитый по рукам и ногам пеленами, и лицо его было повязано белым платом.

Лазарь после Воскресения Христа покинул Иудею в 33 году из-за гонений, и перебрался на Кипр, где апостолы Павел и Варнава в 45-м поставили его епископом Китиона (Ларнака). На Кипре Лазарь, как и апостолы, проповедовал учение Христа. Согласно греческому преданию, после своего воскресения он прожил еще 30 лет и закончил земную жизнь в 63-м на острове Кипр.

Сегодня православный праздник, 11 апреля 2020

По церковному календарю, 11 апреля поминают священномученика Марка, епископа Арефусийского, диакона Кирилла и многих других, пострадавших за веру при императоре Юлиане Отступнике (361-363).

Преподобный Марк жил в IV веке — он был епископом сирийского города Арефусия. По приказу императора Константина Великого святитель разрушил языческое капище. Когда к власти пришел Юлиан Отступник, он начал преследовать христиан, возрождая язычество.

Святитель сначала скрылся от преследования, но узнал, что в его поисках мучают и истязают других христиан, добровольно отдал себя в руки палачей. Старца долго пытали. Жители города, видя несокрушимую твердость святителя, потребовали отпустить его на свободу. Позже многие из них под влиянием его проповедей обратились в истинную веру.

Диакон Кирилл, уничтоживший много идолов при царствовании Константина Великого в городе Илиополе, был убит при Юлиане Отступнике. В палестинских городах Аскалоне и Газе в это же время язычники замучили многих христиан, в том числе священников, жен и дев, посвятивших себя Богу.