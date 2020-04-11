Максима Фадеева и Глюкозу признали банкротами

С певицы хотят взыскать 26 миллионов рублей.

В 2007 году Максим Фадеев и Наталья Чистякова-Ионова открыли собственную киностудию «Глюкоза продакшн». За все время ее существования был выпущен один мультфильм «Савва. Сердце воина». Потратив в 2015 году на его создание миллиард рублей, создатели не ожидали, что в кино проект соберет всего 186,3 миллиона. Уже через два года студию признали банкротом.

Интересно, что в своем провале Фадеев и Чистякова-Ионова обвинили прокатчика «Наше кино», но компания сумела выиграть иск на 32 миллиона. После громкого дела киностудия внезапно поменяла название и стала «Студией-А».

Недавно стало известно, что в суд поступило еще одно заявление о банкротстве киностудии. Теперь с Натальи хотят взыскать еще 26 миллионов долга.

Напомним, что Максим Фадеев забрал псевдоним у своей подопечной, которая теперь будет выступать под настоящим именем.

«Мы сейчас собираемся делать новую Глюкозу. Есть идея создать абсолютно новый проект. То есть Наташа Ионова останется Наташей Ионовой, а проект Глюкоза будет существовать с другим человеком. Музыку будем делать новую, а бренд останется прежним», — рассказал Фадеев.

Также продюсер разорвал контракты со всеми артистами MALFA, включая новый состав группы Serebro. Поклонники подозревают, что новую певицу с псевдонимом Глюкозы ждет тот же успех.