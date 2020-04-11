В Алтайском крае выявлено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

11 апреля научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подтвердил 8 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Среди заболевших пятиь человек – жители города Барнаула, один из Заринска и двое из Павловска. Таким образом общее число заболевших достигло 29.

При этом, в ходе эпидемиологического расследования пять человек выявлены по контакту с ранее заболевшими. Один инфицированный — ребенок.

По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, в настоящее время в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 9434 человек, выписаны из стационара 2 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 773 человека (в том числе 7 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5257 человек.