СМИ: На фоне резкого падения экспорта, турецкие автопроизводители попросили о дополнительной поддержке

Экспорт в марте сократился на 29% — до 2,1 млрд долларов в год, и ожидается, что в апреле этот спад значительно ускорится, сказал Баран Челик, глава Ассоциации экспортёров автомобильной промышленности Улудага (OİB), сообщает Dünya.

Челик призвал правительство продлить так называемые краткосрочные выплаты пособий, при помощи которых государство покрывает часть заработной платы работников, которые в противном случае были бы уволены. По его словам, план следует продлить до пяти или шести месяцев с нынешних трёх месяцев.

«На данный момент невозможно предугадать закончится ли кризис полностью через три месяца. Даже если нам полностью удастся победить вирус, его последствия ещё долго будут ощущаться на рынке», — сказал он.

Челик также отметил, что запасы экспортных товаров растут, и поэтому следует проводить работу по оказанию помощи в финансировании деятельности компаний-экспортёров и покрытии их запасов. По его словам, OIB обратился в Eximbank, основное учреждение по финансированию экспорта в стране, за помощью.

Надо сказать, что OIB поддержал обеспокоенность производителей одежды в Турции, которые заявили ранее на этой неделе, что запасы непроданных товаров резко растут и им необходима финансовая помощь.