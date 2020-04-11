Клип на кавер о самоизоляции «Плачу на техно» от Cream Soda: Александр Гудков в образе фигуристки и пухляш из UNO

Столичные власти усиливают меры по борьбе с пандемией коронавируса, так что песни и видео о самоизоляции продолжают оставаться главными хитами. Московская группа Cream Soda сняла злободневный клип на кавер «Плачу на техно» команды ХЛЕБ, посвятив его всем отмененным вечеринкам и новому положению вещей.

Над идеей и видеорядом поработала команда «канала феноменальных шоу» Александра Гудкова «Чикен Карри» с ним во главе, причем Гудков исполнил сразу несколько ролей: фигуристки, которая тренируется на балконе, еще одного жильца, тоже запертого у себя в квартире, и специалиста по дезинфекции.

Других городских узников пандемии изобразили Дмитрий Красилов, ставший звездой клипа UNO группы Little Big, а также один из авторов оригинального «Плачу на техно» Денис Кукояка, создавший образ того, кто сидит по ту сторону видеосвязи.

Клип обновленной композиции «Плачу на техно» моментально нашел отклик в сердцах у всех самоизолированных граждан — итогом его первого дня в сети стали 800 тысяч просмотров на YouTube и 48 строчка в «Топ 200» на Apple Music.

Александр Гудков

Дмитрий Красилов

Денис Кукояка