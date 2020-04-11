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Kevin Lamarque/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/427/13041427/2020-04-07T222558Z_1282310548_RC2YZF9R3TH5_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-35431.jpg" alt="Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

Уточняется, что помощь должна включать в себя медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.

Кроме того, в подписанном документе сказано, что несколько министров должны принять различные меры для оказания помощи Италии, в том числе дать поддержку размещенным в Италии военным США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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