Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

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Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.

Уточняется, что помощь должна включать в себя медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.

Кроме того, в подписанном документе сказано, что несколько министров должны принять различные меры для оказания помощи Италии, в том числе дать поддержку размещенным в Италии военным США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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