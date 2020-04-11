Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

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Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Белый дом.
Уточняется, что помощь должна включать в себя медицинские и гуманитарные товары, создание полевых госпиталей.
Кроме того, в подписанном документе сказано, что несколько министров должны принять различные меры для оказания помощи Италии, в том числе дать поддержку размещенным в Италии военным США.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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