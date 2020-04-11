Профессии, которые возвращают мужчинам веру в себя

Как бросить все и стать мужиком

Как тебе работа менеджером, дорогой друг? Или кем-то другим из высшего пантеона офисного планктона? Всем уже давным-давно надоели заморыши, способные решать надуманные руководством проблемы, да просаживать зарплаты в пятничном угаре. Хуже всего, что такой образ жизни вредит тебе самому.

Присмотрись к себе — не стал ли ты менее уверенным в себе? Так ли легко решаешь настоящие жизненные проблемы или пасуешь при любых трудностях? Мы решили показать тебе, кем именно нужно работать, чтобы вернуть веру в себя и стать настоящим мужиком. Добро пожаловать в клуб избранных, бро.

Иди в армию

Слышал истории о том, что девочки предпочитают парней в форме? Ну вот, это не просто сказки. На самом деле, женский пол не просто так почитает ребят, посвятивших свою жизнь защите родины. Ну, или нападению на чью-то чужую родину. Доказано, что у солдат повышается уровень тестостерона: организм автоматически настраивается на режим постоянной опасности. В условиях суровой полевой жизни, где вокруг — еще несколько тысяч готовых к бою мужиков, тебе поневоле придется стать альфа-самцом. Или умереть. Выбирай сам, что уж.

Уплывай за горизонт

Моряк — разве может быть профессия, романтичнее этой. Кроме финансового брокера, конечно. Трудностей здесь немало, начиная от замкнутого пространства и постоянной качки, заканчивая вполне реальной возможностью попасть на корм акулам или в плен к пиратам. Но и плюсов много: ты всегда будешь в тонусе, улучшится реакция и координация. Пить тоже научат — какой моряк без бутылки рома.

Спасай людей

Хватит беспокоиться только о собственной заднице. Есть такая штука — карма, слыхал? В двух словах значит, что чем больше хорошего ты сделаешь для других, тем лучше станет твоя жизнь. Максимальный уровень «хорошеделания» — работа спасателем. Подарить хотя бы одну жизнь это уже результат, которым будут гордиться твои внуки. А ведь гордость — это первая и основная причина уверенности в себе, которой должен обладать каждый мужик. Так что, слезай с офисного стула. Делай добро и бросай его в воду, бро!

Готовь еду

Легенды о том, что готовка дело не мужское, давно рассыпались в прах, вместе с костями бета-самцов. Женщины любят самостоятельность, а уж мужиков, способных профессионально организовать вкусный ужин — и подавно. При этом работа шеф-повара на данный момент очень хорошо оплачивается. Любовь женщин, вкусная еда и обилие денег: если уж это не сможет сделать тебя мужиком, то здесь наши полномочия все.

Порнокарьера

Нужно ли что-то объяснять? Ты, женщины, деньги, слава. И так до конца жизни. По крайней мере, до конца жизни твоих гормонов.

Бонус: возглавь страну

отсюда

22.04.2018