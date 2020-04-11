Как при разводе делится квартира, купленная на материнский капитал?

Но если при покупке был использован материнский капитал, раздел квартиры произвести не так просто, поскольку в этом случае обязательно участие в нем детей. О тонкостях данной процедуры рассказывает данная статья.

Особенности оформления семейной квартиры

Закон предусматривает оформление жилплощади, при покупке которой был использован маткапитал, в общую собственность родителей и детей (при этом право собственности получают все дети, а не только ребенок, чье рождение стало основанием для получения маткапитала). Каждый получает свою долю. Сложность заключается в том, что в законе отсутствует указание на форму выделения доли. Согласно некоторым судебным решения детям выделялась доля от суммы маткапитала, другие указывали на выделение доли в общей жилплощади.

Данный вопрос был разрешен Верховным судом, после рассмотрения ряда обращений граждан, утративших свою собственность на основании принятых нижестоящими судами решений. В соответствии с решением ВС, доли в жилплощади, в покупку которой были вложены средства маткапитала, получают все собственники (в том числе дети). Такая позиция обеспечивает защиту прав детей и поэтому ей отдан приоритет.

Как поделить квартиру?

Супруги могут разделить жилплощадь двумя способами: заключить соглашение или обратиться в судебные органы. Оба варианта соответствуют закону, однако в случае добровольного раздела супруги могут существенно сэкономить как денежные средства, так и время. Однако из-за того, что развод редко проходит мирно, этот способ чаще всего не используется.

Соглашение

Если супругам удалось прийти к компромиссу, и они без участия третьих лиц договорились, кому достанется имущество, нажитое в браке, в том числе жилплощадь, она не обязательно будет разделена в равных долях. Муж и жена самостоятельно решают, каким образом будет разделено жилье и каков будет размер долей.

Супруги должны действовать по следующему алгоритму:

Определить, какое имущество подлежит разделу и составить его список.

Договориться о том, кто и какое имущество получает, в том числе определить размер долей жилья, отходящих каждому из них, а также детям.

Провести оценку жилья.

Составить соглашение.

Оплатить госпошлину.

Заверить соглашение в нотариальной конторе.

Переоформить право собственности согласно порядку, предусмотренному соглашением.

В соглашении обязательно указание стоимости разделяемой собственности.

При заверении соглашения необходимо представление следующих документов:

Собор Вятских святых 21 октября 2018

Паспортов супругов.

Свидетельств о рождении детей.

Копии соглашения.

Документов на жилплощадь.

Квитанции, подтверждающей оплату госпошлины (если соглашение подано на регистрацию).

Документов об оценке.

Когда речь идет о маткапитале, потребуется представление документов, подтверждающих, что средства были использованы в соответствии с целевым назначением.

Стоимость

Госпошлина составит 0,5% от суммы, указанной в соглашении (ст. 333.24 НК РФ).

Кроме того, потребуется оплата услуг работника нотариата в соответствии с прейскурантом и уплата госпошлины в Росреестр за перерегистрацию прав собственности в размере 2 тысяч рублей.

Через суд

Этот способ применяется, если супругам не удается достичь договоренности в вопросах, связанных с разделом жилья. По общему правилу, жилплощадь делится на равные доли, но если для покупки использовался маткапитал, делится только часть жилья, находящаяся в собственности родителей, поскольку доли, принадлежащие детям, разделу не подлежат.

Раздел осуществляется в следующем порядке:

Супруги оценивают имущество, подлежащее разделу, в том числе спорное жилье.

Осуществляется сбор необходимой документации.

Подготавливается исковое заявление.

Оплачивается госпошлина.

Заявление с приложениями передается в суд.

Ожидание вынесения судебного акта.

После вступления его в силу исполняются предписания, указанные в документе.

При неисполнении одной из сторон решения, второму участнику следует обратиться в службу судебных приставов.

Исковое заявление

Составление документа осуществляется в соответствии с правилами, содержащимися в ст. 131 ГПК РФ. В нем должны обязательно указываться данные о:

наименовании судебного органа;

заявителе и ответчике (ФИО, адресах, контактах);

цене иска;

сущности требований;

доказательствах, подтверждающих правомерность требований заявителя;

обстоятельствах, имеющих значение для разбирательства, попытках досудебного решения спора;

прилагаемой документации;

дате подачи и подписи.

Документы

При направлении иска в суд, необходимо приложение к нему следующей документации:

Копий паспортов заявителя и ответчика.

Копий иска по числу участников процесса.

Свидетельства о разводе.

Свидетельств о рождении детей.

Отчета об оценке.

Бумаг, подтверждающих, что средства маткапитала использованы по назначению.

Доверенности (при ведении дела через представителя).

Иной документации, подтверждающей аргументы заявителя.

Участники могут представлять в судебный орган и другую документацию, которая, по их мнению, имеет значение для дела и подтверждает их правоту. К заявлению прикладываются копии, а оригиналы документов представляются в судебное заседание для ознакомления.

Елену Беркову выписали из больницы

При подаче заявления взимается госпошлина, размер которой зависит от цены иска. Минимальная сумма составляет 400 руб., максимальная – 60 тыс. руб. (ст.333.19 НК РФ).

Варианты раздела

При разделе жилья можно выбрать один из нижеописанных способов:

1. Компенсация

Квартира переходит в собственность одного из супругов, а второму выплачивается денежная компенсация, равная стоимости его доли, либо он получает в собственность иное имущество в виде дачи, машины, дорогостоящей техники и т.п.

2. Реализация

Данный способ предусматривает продажу квартиры и передачу каждому члену семьи денежных средств в размере стоимости его доли. Однако при выборе данного варианта необходимо получить одобрение органа опеки, который проверяет соблюдение прав несовершеннолетних собственников.

3. Выделение в натуре

Данный способ практически нереализуем, поскольку для того, чтобы разделить одну квартиру фактически на две, необходимо наличие у обоих помещений отдельных входов, санузлов, кухонь и т.п. Чаще всего такой раздел невозможен.

Такой вариант может быть использован в тех случаях, когда жилье состоит из двух квартир, которые были в течение семейной жизни объединены в одну.

Раздел жилья, купленного в ипотеку с использованием материнского капитала

Невзирая на то, что при разделе ипотечного жилья оно делится на равноценные части, переходящие родителям и детям, в реальности плательщиками по кредиту остаются родители. При разделе жилья на каждого собственника ложится обязанность по погашению своей части долга. Поэтому желательно заранее, до начала раздела, обсудить эту ситуацию с сотрудниками банковской организации, иначе с ее стороны может быть заявлено требование о досрочной выплате кредита.

Заключение

Разумеется, наилучшим вариантом в данной ситуации будет достижение супругами договоренности относительно раздела жилья, поскольку это позволит сэкономить и время, и деньги.

Однако если это невозможно, остается только обращение в судебные органы. Такие процессы являются достаточно сложными, и разобраться во всех нюансах, не имея юридических знаний, непросто, поэтому специалисты рекомендуют прибегать к помощи опытных юристов. При этом надо учитывать, что каждый случай является индивидуальным, и без ознакомления со всеми обстоятельствами сложно дать однозначный ответ на вопрос, каким образом будет произведен размен.

Понравилась статья, поделитесь с друзьями :