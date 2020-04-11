Врач-инфекционист объяснил отсутствие зараженных коронавирусом Республике Алтай малым количеством тестов

Врач-инфекционист, иммунолог, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил, с чем может быть связано отсутствие выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Республике Алтай и других регионах РФ. По его мнению, вероятной причиной отсутствия официальных данных о заболевших может быть мало количество проведенных тестов. Об этом пишет портал «Царьград».

На данный момент официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией нет в Республике Алтай, а также Чукотском и Ненецком автономных округах. Ранее в список входила и Тыва, но в ее случае 9 апреля СМИ сообщили о восьми предварительно подтвержденных диагнозах. Викулов предположил, что в этих регионах, вероятно, просто проводят недостаточное количество тестов, и их жители уже могли перенести инфекцию в легкой форме. Также инфекционист отметил, что население этих регионов, вероятно, мало бывает за границей, что, по его мнению, также может быть причиной отсутствия заболевших.

Между тем Роспотребнадзор по Республике Алтай сообщает, что на 10 апреля текущего года в регионе было обследовано 1049 человек (1312 проб), по всем тестам результат оказался отрицательным. При этом численность населения республики по данным Госкомстата России составляет 220 140 человек. В Алтайском крае соотношение обследованных граждан к общей численности населения региона сохраняется приблизительно на том же уровне: 8006 человек на 2,3 млн человек. При этом в крае на 10 апреля выявили 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.