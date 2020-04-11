Новая песня Боба Дилана впервые возглавила американский чарт Billboard

Первая за последние восемь лет новая песня Боба Дилана 'Murder Most Foul' – баллада про убийство Джона Кеннеди – возглавила американский чарт Billboard.

Как отмечает NME, Дилан впервые вышел на первое место в чарте Billboard.

В 17-минутной композиции идет рассказ об убийстве Джона Кеннеди. Песня Murder Most Foul была опубликована в YouTube 26 марта.

На сегодняшний день песню послушали около 3 миллионов человек.

Ранее вторые строчки чарта Billboard занимали песни Боба Дилана 'Like a Rolling Stone' и 'Rainy Day Women'.

Боб Дилан – американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет. Дилан – обладатель премий девяти премий «Грэмми», а также «Оскара» и «Золотого Глобуса». Дискография Боба Дилана насчитывает 38 студийных альбомовю

В 2016 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. После долгих колебаний премию принял, но на церемонию награждения не прибыл и от денежной части отказался.