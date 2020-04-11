Министры G20 договорились создать рабочую группу по мониторингу энергорынка

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Министры G20 договорились создать рабочую группу по мониторингу энергорынка

AAP Image/News Corp Pool/Gary Ramage/Reuters

Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров министров.

В сообщении сказано, что специальная рабочая группа будет создана на краткосрочный период. Основной ее задачей будет мониторинг мер реагирования на энергорынке.

Уточняется, что в группу может вступить любой министр энергетики G20 на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Авария.

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