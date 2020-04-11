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AAP Image/News Corp Pool/Gary Ramage/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/783/13036783/2020-03-26T120034Z_453158674_MT1AAP000P0NGH2_RTRMADP_3_G20-LEADERS-TELECONFERENCE-pic905-895x505-56851.jpg" alt="Министры G20 договорились создать рабочую группу по мониторингу энергорынка" /></p> <p>

Страны G20 договорились о создании группы по мониторингу мер реагирования на ситуацию на энергорынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на коммюнике по итогам переговоров министров.

В сообщении сказано, что специальная рабочая группа будет создана на краткосрочный период. Основной ее задачей будет мониторинг мер реагирования на энергорынке.

Уточняется, что в группу может вступить любой министр энергетики G20 на добровольной основе, а ее председателем станет Саудовская Авария.

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