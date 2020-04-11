close

Владимир Вятки/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/410/12777410/RIAN_3156132.HR-pic905-895x505-92656.jpg" alt="Bloomberg: Россия выделит 1 трлн рублей на поддержку экономики" /></p> <p>

Правительство России готовит новый пакет поддержки экономики на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Уточняется, что власть выделит около 1 трлн рублей для новых мер.

По данным источников агентства, окончательное решение по поводу этого плана не принято, продолжается обсуждение деталей.

Отмечается, часть средств пойдет на субсидирование зарплат граждан, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией.

Источники подчеркивают, что российское правительство планирует взять деньги не из Фонда национального благосостояния, а с помощью займа.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ЦБ дали оценку экономике РФ по итогам 2020 года

Источник