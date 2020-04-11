Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

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Армия России планирует принять на вооружение новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» в 2022 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, корабельный комплекс с ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в России активизируют процесс проведения морских испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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