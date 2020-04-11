«Единая Россия» ускорит начало выплат для малообеспеченных семей в Алтайском крае

Малообеспеченные семьи в Алтайском крае смогут получить более 5 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Новая выплата коснется 52 тысячи детей. Для этого нужно оперативно привести региональную нормативную базу в соответствие с этим, что обеспечат депутаты «Единой России» совместно с Правительством региона.

Александр Романенко.

Пресс-служба Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия"

Совещание совета фракции «Единая Россия» в АКЗС по организационным вопросам новой выплаты прошло в Барнауле 7 апреля под председательством секретаря Алтайского реготделения «Единой России», председателя АКЗС Александра Романенко. В нем участвовали министр финансов Алтайского края Даниил Ситников, начальник управления по социальным выплатам министерства социальной защиты Алтайского края Оксана Кудинова, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов, председатель комитета по бюджету и налогам Владимир Устинов, руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько.

Начать ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с 1 июня, а не с 1 июля, как это предполагалось ранее, президент Владимир Путин постановил 29 марта. В Алтайском крае выплата составит 5101 рубль — это половина регионального прожиточного минимума. По данным минсоцзащиты Алтайского края, меры поддержки коснутся 52 тысяч детей, в семьях которых общий доход ниже прожиточного минимума на человека.

Для начала выплат в Алтайский край из федерального бюджета поступит 3,179 млрд рублей.

Как отметил Александр Романенко, нормативную базу в Алтайском крае нужно оперативно привести в соответствие с тем, чтобы начать выплаты в указанный президентом срок. Проекты документов для этого уже подготовлены. Секретарь реготделения также подчеркнул, что сессию АКЗС для корректировки бюджета Алтайского края на сумму поступлений из федеральной казны можно будет не проводить.

— Не требуется проведение сессии по корректировке бюджета, потому что есть норма Бюджетного кодекса РФ и закона Алтайского края № 75-ЗС, которые дают право в случае поступления целевых федеральных средств в органы исполнительной власти производить изменения бюджетной росписи и финансирования с последующим утверждением при корректировке краевого бюджета, — сказал Александр Романенко. — В текущих условиях это позволит нам начать выплаты в обозначенный срок.

Секретарь реготделения ЕР заявил, что дал указание фракции «Единая Россия» в АКЗС держать на контроле процесс принятия данного указа, чтобы соглашение было подписано, а люди могли получать пособие с 1 июня.

Отметим, днем ранее в Москве состоялось совещание секретаря Генсовета партии Андрей Турчак с министром труда и социальной политики РФ Антоном Котяковым и представителями регионов России. Турчак отметил, что в сложившейся ситуации пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь — семьям с детьми. Для этого Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше — уже с июня этого года.

— Необходимые федеральные законы, постановления Правительства для осуществления этих выплат уже готовы. Дело — за региональными властями, — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии добавил, что законодательные собрания субъектов РФ должны до 9 апреля этого года внести соответствующие изменения в региональные законы. Он поручил фракциям «Единой России» в региональных заксобраниях ускорить эту работу, чтобы в каждом субъекте семьи с детьми получили выплаты, о которых говорил Президент, вовремя и в полном объеме.

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