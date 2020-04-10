Новый седан Kia Optima появился у дилеров

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Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Новая KIA Optima, чей старт продаж в России придется ждать минимум до осени, поступила к дилерам в Китае. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на портал Autohome, пока речь идет о демонстрационных экземплярах корейской сборки, доставленных для ознакомления и подготовки к сертификации.

Напомним, первый тестовый образец новой «Оптимы» прибыл в российский учебный центр KIA Academy еще в феврале. Предполагалось, что машину привезли для демонстрации менеджерам дилерских центров и подготовки к сертификации.

Новый седан Kia Optima появился у дилеров
KIA Optima. Фото www.autohome.com.cn

Новый седан Kia Optima появился у дилеров
KIA Optima. Фото www.autohome.com.cn

Новый седан Kia Optima появился у дилеров
KIA Optima. Фото www.autohome.com.cn

Со сменой поколений KIA Optima радикально изменилась внешне, превратившись из типичного бизнес-седана со сдержанным дизайном в стильный лифтбек с покатой крышей, сильно заваленным задним стеклом и коротким «хвостом» багажника. Задние фонари, при этом, объединены в одну сплошную линию, зеркала переехали на дверные панели, а топовые версии получили полностью светодиодную оптику.

Кроме того, модель шестого поколения стала длиннее и шире предшественника: габаритная длина кузова выросла на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм, высота в угоду аэродинамике уменьшилась на 20 мм, до 1445 мм, а колесная база, соответственно, «растянулась» еще на 45 мм, то есть до 2850 миллиметров от передней до задней оси.

Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA

Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA

Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA

В Южной Корее новинка предлагается к продаже с двумя двигателями на выбор: 1,6-литровым 180-сильным турбомотором T-GDi в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и 195-сильной гибридной установкой на базе «атмосферника» G2.0 GDi с отдачей 152 силы и электромотора, встроенного в шестиступенчатую автоматическую трансмиссию. Подпитывает тяговый аккумулятор солнечная батарея, занимающая всю крышу автомобиля.

Цены на KIA Optima/K5 2020 модельного года варьируются от 20 800 000 вон (около 1,1 млн рублей по текущему курсу) за базовую версию с передним приводом до 38 800 000 вон (около 2,1 млн рублей) за максимально укомплектованный вариант без дополнительных опций.

Информация о российских спецификациях седана появится ближе к старту продаж