Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Новая KIA Optima, чей старт продаж в России придется ждать минимум до осени, поступила к дилерам в Китае. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на портал Autohome, пока речь идет о демонстрационных экземплярах корейской сборки, доставленных для ознакомления и подготовки к сертификации.

Напомним, первый тестовый образец новой «Оптимы» прибыл в российский учебный центр KIA Academy еще в феврале. Предполагалось, что машину привезли для демонстрации менеджерам дилерских центров и подготовки к сертификации.



KIA Optima. Фото www.autohome.com.cn



KIA Optima. Фото www.autohome.com.cn



KIA Optima. Фото www.autohome.com.cn

Со сменой поколений KIA Optima радикально изменилась внешне, превратившись из типичного бизнес-седана со сдержанным дизайном в стильный лифтбек с покатой крышей, сильно заваленным задним стеклом и коротким «хвостом» багажника. Задние фонари, при этом, объединены в одну сплошную линию, зеркала переехали на дверные панели, а топовые версии получили полностью светодиодную оптику.

Кроме того, модель шестого поколения стала длиннее и шире предшественника: габаритная длина кузова выросла на 50 мм, до 4905 мм; ширина – на 25 мм, до 1860 мм, высота в угоду аэродинамике уменьшилась на 20 мм, до 1445 мм, а колесная база, соответственно, «растянулась» еще на 45 мм, то есть до 2850 миллиметров от передней до задней оси.



Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA



Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA



Интерьер новой KIA Optima. Фото KIA

В Южной Корее новинка предлагается к продаже с двумя двигателями на выбор: 1,6-литровым 180-сильным турбомотором T-GDi в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и 195-сильной гибридной установкой на базе «атмосферника» G2.0 GDi с отдачей 152 силы и электромотора, встроенного в шестиступенчатую автоматическую трансмиссию. Подпитывает тяговый аккумулятор солнечная батарея, занимающая всю крышу автомобиля.

Цены на KIA Optima/K5 2020 модельного года варьируются от 20 800 000 вон (около 1,1 млн рублей по текущему курсу) за базовую версию с передним приводом до 38 800 000 вон (около 2,1 млн рублей) за максимально укомплектованный вариант без дополнительных опций.

Информация о российских спецификациях седана появится ближе к старту продаж