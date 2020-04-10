В России автозаводы возвращаются к работе

Крупнейшие автозаводы в России, признанные системообразующими в своих регионах, возобновляют свою работу вопреки продленному президентом режиму нерабочих дней.

Как сообщают «Автоновости дня», на этой неделе производство возобновили Mazda Sollers во Владивостоке, Mercedes-Benz в Подмосковье, отдельные предприятия «Группы ГАЗ», Haval в Тульской области и «КамАЗ». Последний, кстати, теперь выпускает не только грузовики, но и дефицитные средства индивидуальной защиты: маски и противочумные защитные костюмы.

Однако в прежнем режиме заработали не все. Например, на ГАЗе вышли на работу 10% сотрудников, а на «АвтоВАЗе» с вынужденных «каникул» вернулись только конструкторские подразделения – полноценное производство возобновят с 13 апреля. На этот же день «рестарт» запланировали УАЗ и калининградский «Автотор».