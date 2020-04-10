Появились характеристики нового кроссовера Toyota

Новый субкомпактный кроссовер Toyota на базе хэтчбека Yaris продолжает обрастать подробностями. Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на BestCarWeb, премьера новинки состоится осенью 2020 года, а старт продаж в Европе – весной 2021-го.

Если бы не коронавирус, самый маленький SUV в европейской гамме Toyota должны были представить на Женевском автосалоне в начале марта, но теперь, судя по сообщениям японских СМИ, его дебют перенесен минимум на полгода.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», в основу паркетника ляжет платформа GA-B – самая маленькая версия «глобальной» архитектуры TNGA, на которой уже построен актуальный хэтчбек Toyota Yaris. Основные узлы, агрегаты и оснащение новинка тоже разделит с ним.

Габаритная длина кроссовера составит 3940 мм, ширина – 1695 мм, высота – 1500 мм, а расстояние между осями – 2550 мм.

Базовым мотором нового компакт-кросса должна стать 1,5-литровая бензиновая «турботройка» мощностью 91 л.с., а в более дорогих версиях будет доступна гибридная силовая установка e-Four на базе 1,5-литрового наддувного ДВС и электромотора на задней оси. Следовательно, в первом случае автомобиль будет переднеприводным, а во втором, благодаря электромотору, получит условно полный привод.