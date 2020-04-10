Ассоциация профессиональных велосипедистов готова принять сокращение зарплат в велокомандах

Ассоциация профессиональных велосипедистов (Association of Professional Cyclists/CPA) объявила, что готова принять сокращение заработной платы во время пандемии коронавируса, но только в том случае, если команда сможет доказать, что её бюджет пострадал от перерыва в соревнованиях.

На данный момент о сокращении заработных плат и временном увольнении части персонала объявили команды Мирового тура Astana, Bahrain-Merida, Lotto Soudal, Mitchelton-Scott и CCC.

Все велогонки отменены, по меньшей мере, до 1 июня.

Президент Ассоциации профессиональных велогонщиков Джанни Буньо подчеркнул, что каждый вопрос о снижении зарплаты будет рассматриваться индивидуально.

Джанни Буньо: «Мы знаем о трудностях, с которыми столкнулись спонсоры и команды во время этой чрезвычайной ситуации. Мы готовы выслушать и пойти на компромисс ради велоспорта в целом, но в то же время мы проявляем бдительность во избежание каких бы то ни было спекуляций, а также, чтобы облегчить тяжесть ситуации для гонщиков и их семей.

Мы согласны на гибкость в принятии решений, но и правила надо уважать. Неприемлемо значительно урезать заработную плату без доказательств невозможности выполнить обязательства контракта. Мы надеемся, что все постараются найти лучшее решение для гонщиков, персонала команд, всей велосипедной семьи, которые не должны остаться брошенными».

Генеральный секретарь Ассоциации профессиональных велосипедистов Лаура Мора (Laura Mora) добавила, что Ассоциация не будет соглашаться с массовым сокращением зарплаты во время пандемии коронавируса: «Мы впервые работаем с агентами велогонщиков и создаём рабочую группу, чтобы двигаться в унисон. В такое время нам нужно работать вместе, чтобы никто не смог заключать соглашения, которые приводят к выгодам одних и потерям других. Мы никогда не примем обобщённое сокращение зарплат, а будем оценивать индивидуально каждый случай, изучать, какая помощь и стратегия сократят проблемы. Мы все в одной лодке в разгар шторма, чтобы спасти всех, мы должны уважать общие принципы и работать как одна команда».

Ирландский велогонщик команды Sunweb Николас Роч, занявший 3-е место в недавнем виртуальном Туре Фландрии, в интервью Cyclingnews выразил недоумение по поводу сокращений заработных плат велогонщиков команд:

«Конечно, я не знаю всех экономических причин, по которым команды прекращают выплату зарплаты, но мы продолжаем работать как гонщики, и работаем сейчас ещё больше. Представьте велосипедиста, который заперт в квартире или доме и не имеет права тренироваться на улице. Он должен по 20 часов в неделю проводить на домашнем тренажёре, быть особенно внимательным к своей диете, а ему ко всему этому ещё и говорят, что его зарплата урезана на 30%. Не слишком хорошо для психологического состояния, так ведь?

В команде Sunweb об этом пока не велось разговоров, за что я очень благодарен. Положение может измениться в зависимости от того, как будет развиваться следующие пару месяцев экономическая ситуация.

Но пока мы живём так всего месяц, поэтому считаю, что, наверное, немного поспешно урезать командам зарплату. Я бы понял, если бы кризис длился полгода. Больше всего меня удивило, что команды сделали это так быстро. Не думаю, что месяц или два без гонок могут иметь такое влияние на бюджет команды.

В какой-то степени понимаю уменьшение зарплат в футболе, но велоспорт не зависит от наполненности стадионов или миллионов евро от продажи прав на телетрансляции или продвижения товаров.

Мой собственный менеджер из Trinity Sports написал письмо всем заинтересованным в велоспорте лицам, где сказал то же, что и я: кажется, что некоторые команды слишком поспешно урезали зарплаты всего через три или четыре недели после Париж-Ниццы. Могу понять, если бы это случилось через шесть или даже через четыре месяца. Мы прекратили выступать в гонках, но это не значит, что мы перестали тренироваться».

Тем временем, Международный союз велосипедистов (UCI) сообщил, что все 130 сотрудников отправлены в полностью или частично неоплачиваемый отпуск, и о том, что заработной плата руководства сокращена. Штаб-квартира UCI закрыта с 16 марта.