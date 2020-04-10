Куратор сферы в Минстрое Алтайского края Андрей Голубцов подал отставку

Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию корреспонденту ИА «Банкфакс» подтвердил начальник департамента губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрий Негреев.

По словам Двмитрия Негреева, заявление было написано 9 апреля, вышестоящее руководство пока не подписало документ. Впрочем, можно ожидать, что в ближайшие дни решение будет визировано. О причинах решения Андрея Голубцова пока ничего не известно. Стоит отметить, что сфера жилищно-коммунального хозяйства в Алтайском крае является одной из самых проблемных. Очевидно, в связи с этими событиями в структуре Минстроя в скором времени стоит ожидать кадровых перестановок.

50-летний Андрей Голубцов проработал в сферах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, практически всю трудовую жизнь. Как указано на сайте регионального Минстроя, с ноября 1996 по март 2001 года он работал в должности главного инженера жилищно-коммунального управления Научного городка, а затем занял пост начальника в том же управлении, на котором и прослужил до 2003 года. После этого Голубцов занял место главы Научногородокской сельской администрации, проработав на этом посту до 2010 года.

В мае 2010 года его назначили на должность заместителя начальника управления Алтайского края по жилищно-коммунальному хозяйству. В 2014 году он стал замначальника Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству, с 2017 года – заместитель руководителя краевого Минстройтранса и ЖКХ. После того, как транспортная отрасль выделилась в отдельное ведомство в 2019 году, Голубцов остался замминистра строительства и ЖКХ края, по прежнему курируя сферу жилищно-коммунального хозяйства.