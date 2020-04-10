В Нью-Йорке роют братские могили для захоронения невостребованных останков умерших от коронавируса

В Нью-Йорке на кладбище на острове Харт, недалеко от Бронкса, идут работы по подготовке братских могил, в которых будут хоронить невостребованные останки умерших от коронавируса. Впоследствии предполагается перезахоронение на общественном кладбище на том же острове, сообщает Guardian.

Это вынужденная мера, поскольку морги не справляются с проблемой хранения тел умерших до захоронения или кремации.

В публикации сказано, что обычно, до эпидемии COVID-19, на кладбище на острове Харт проводили в среднем 25 похорон (здесь хоронят, в основном, тех, чьи семьи не имеют средств на похороны, или тех, кто остался невостребованным родственниками или друзьями). Теперь несколько десятков похорон приходится проводить ежедневно.

С момента начала эпидемии в штате Нью-Йорк COVID-19 заболели примерно 162 тысячи человек, более 7000 из них умерли, причем только за последние сутки умерли 800 человек. В целом, в США COVID-19 заболели более 465 тысяч человек, почти 17 тысяч умерли (около 1900 за последние сутки).