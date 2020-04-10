В Турции у домработницы лидера «Хорошей партии» обнаружен COVID-19

В интервью Hürriyet, Акшенер рассказала, что, когда она услышала эту новость, прежде всего она подумала о своей семье.

«Первое, что мне пришло в голову, была моя семья. Я думала о своём сыне и муже, мог ли кто-то из них заразиться. Что касается меня, то я, конечно, обеспокоена. Мы сталкиваемся с проблемами, решение которых наука на данный момент предложить не может», — добавила она.

Лидер оппозиции рассказала, что её семья также прошла тест на коронавирус и результаты оказались отрицательными. В настоящее время нет необходимости в проведении повторных тестов, добавила она.

Кроме того, Акшенер сообщила, что с самого первого дня внимательно следит за состоянием здоровья своей домработницы, у которой болезнь протекает весьма легко и которая в настоящее время находится в добром здравии.

Вместе с тем Акшенер рассказала, что за последние две недели она лишь дважды выходила из дома, чтобы принять участие в съёмках телевизионных передач.

Что касается её распорядка дня, то большую часть времени она проводит за работой на компьютере.

«Пандемия напомнила (нам — ред.) о ценности свободы, здоровья и заботы о себе. Это время, чтобы поразмыслить о будущем», — подчеркнула она.