Худая очень: Михалкова напугала фанатов истощенным видом на карантине (ФОТО)

Михалкова, даже находясь в режиме самоизоляции не забывает делиться с поклонниками новостями.

Экс-актриса "Уральский пельменей" и телеведущая Юлия Михалкова наконец показала подписчикам, как и где проводит карантин.

Судя по видеороликам, она находится явно не в Москве, а где-то в горной местности и прекрасно проводит там время, занимаясь спортом и любуясь красотами природы.

Между тем, даже находясь в режиме самоизоляции Михалкова не забывает делиться с поклонниками новостями. В частности, о книге. Новоиспеченная писательница сообщила, что версия книги, помимо печатной бжжрхча и электронной, будет доступна также и как аудиокнига.

"Вы уже знаете, что наряду с печатной и электронной версией моей книги «Не говори мужчинам НЕТ» запланирован и аудиоформат", — говорит Михалкова.

Причем это будет не просто читка написанного текста лично Юлией, но и звуковое сопровождение сопутствующих по сюжету звуков природы и прочего. Михалкова призналась, что на такую идею ее натолкнули воспоминания из детства.

"Вдохновением для его создания послужили мои детские воспоминания. В 90-е годы в квартирах стояли «радиоточки», которые часто транслировали радиоспектакли. Я любила их слушать, лежа на кровати и мечтательно глядя в потолок. Поэтому в аудиоверсии книги будет не только мой голос, но и сотни возникающих по сюжету звуков. Эффект от прослушивания должен быть потрясающий — словно вы уснули в партере драмтеатра. Так что в студии звукозаписи буду с ассистентами бить тарелки, стрелять из пистолета, расплескивать воду, а также имитировать гул реактивного самолета!", — поделилась Юлия.

Пользователи Сети обменялись в комментариях разными мнениями. Одни акцентировали свое внимание на внешности Михалковой. Большинство даже сравнили ее с ангелом, а все потому что она была одета в легкое белое платье. Один из поклонников посчитал, что артистка все же сильно исхудала последнее время.

"Такая нежная и красивая", "Мило", "Какое фото Тоже хочу такие крутые фото. Кто знает photoshop fix сложная Прога? Там же можно любую обработку сделать?", "Юлечка, красавица", "Вы сама невинность, потрясающая", "Интересная начнушка","Ангел", "Красотка!", "Похожа на ангелочка. А характер ангельский?", "Красотулечка!!! Миленькая,Сексуальная,Желаемая!!!", "Чо то худая очень" — пишут поклонники.

Другие же оценили идею Михалковой сделать озвучку книги, а некоторые даже предложили свои услуги, причем довольно комичные.

"Крутая тема! интересно послушать будет)", "Круто", "Могу озвучить звуки пердежа", "Боже…Юленька…спасибо!!!Я последнее время только и аудио слушаю…а вы мой кумир!!!и икона!!и тут такое!!!жду ,очень жду!!", — пишут фолловеры.