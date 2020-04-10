В Германии неизвестная болезнь убивает птиц

Первые случаи гибели птиц были зарегистрированы 11 марта. Неизвестно, что вызывает смерть синиц, возможно, мы имеем дело с новой болезнью, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

— Нам сообщили о первых случаях обнаружения мертвых птиц 11 марта. Они были найдены в Рейнланд-Гессене и Рейнланд-Пфальце, сообщил эксперт NABU по защите птиц. К 8 апреля их число возросло до 150. Мертвые птицы были обнаружены в основном в Вестервальде, Рейнланд-Пфальце и в центральной части Гессена на западе Тюрингии, — добавил Мариус Адрион.

Поскольку жертвами этого заболевания стали синицы, и они появились только весной, то это не похоже ни на одно из известных болезней птиц. Все это говорит о том, что мы имеем дело с новым, быстро распространяющимся инфекционным заболеванием птиц.

Больные данным недугом птицы безразличны, их не пугает присутствие людей, они отказываются от еды. Зачастую их клювы и глаза сомкнуты, кроме того складывается впечатление, что у них проблемы с дыханием.

Эксперты NABU надеются, что благодаря помощи любителей птиц, которые следят за информацией, размещенной на веб-сайте организации, смогут быстрее получить больше информации об этом заболевании и принять соответствующие меры.